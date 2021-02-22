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NBA／卡盧索最後一擊投丟 詹姆斯搖頭：他做錯一件事

聯合新聞網 / 綜合報導
21日卡盧索投丟追平熱火的一球，詹姆斯(圖)也對他的出手選擇不太滿意。 歐新社
21日卡盧索投丟追平熱火的一球，詹姆斯(圖)也對他的出手選擇不太滿意。 歐新社

昨（21）日2020年NBA總冠軍賽組合再次上演，由衛冕軍湖人主場面對熱火，最終卡盧索（Alex Caruso）投丟錯失底角追平的機會，湖人因此以94比96落敗。賽後訪問時，詹姆斯（LeBron James）也對卡盧索的出手選擇頗有微詞。

時間回到第四節剩餘十秒，由熱火從中線發球，詹姆斯關鍵時刻的抄截打亂了對手的節奏，正當所有人引頸期盼他執行最後一擊終結比賽時，他馬上就被兩名熱火球員包夾，而他也迅速將球傳給跑位至底角的卡盧索。

卡盧索接到球後，腳踩三分線便急忙出手，卻錯失了這個追平的機會，他也抱著頭面露沮喪與不可置信。詹姆斯在賽後向美國媒體《ESPN》直言，「我不在意他最後有沒有投進，但他做的唯一一件錯事是選擇在三分線內出手」、「他應該投三分球終結比賽而不是選擇追平，至於進與不進我都可以接受。」

卡盧索本季場均能繳出5.2分，隨著本場比賽以失望告終，雖拿下4助攻，卻也一分未得，而湖人也吞下本季第9敗，與快艇同樣名列西區第2。

湖人 LeBron James

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