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NBA／柯瑞遭針對性防守 柯瑞爸：連喬丹都沒碰過

聯合新聞網 / 綜合報導
金州勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）在兩年內少了杜蘭特（Kevin Durant）與受傷的湯普森（Klay Thompson）分散球權，也因此成為防守者的眾矢之的，越過中線就被包夾的防守態勢讓許多人都覺得不可思議。 歐新社
金州勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）在兩年內少了杜蘭特（Kevin Durant）與受傷的湯普森（Klay Thompson）分散球權，也因此成為防守者的眾矢之的，越過中線就被包夾的防守態勢讓許多人都覺得不可思議。 歐新社

金州勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）在兩年內少了杜蘭特（Kevin Durant）與受傷的湯普森（Klay Thompson）分散球權，也因此成為防守者的眾矢之的，越過中線就被包夾的防守態勢讓許多人都覺得不可思議，就連他的爸爸（Dell Curry）也表示，從未看過如此嚴密的防守。

自2019年總冠軍賽，暴龍總帥諾斯（Nick Nurse）就替這位強敵量身打造了「Box-1戰術」，而這套戰術也讓其他球隊依樣畫葫蘆用來對付這位射程荒謬的神奇射手，不過即使面對如此嚴密的防守，柯瑞本季仍繳出場均29.9分、有效命中率（eFG%）60.8%的超高效表現。

爸爸Dell表示，柯瑞現在正迎來生涯最佳狀態，雖然還不確定是否已經到達巔峰，但考慮到現在的防守強度，仍繳出跟全票MVP那年相同的數據，「我覺得他比以前更強了。」

Dell說，「我從未見過他（柯瑞）現在正面對的防守，這個Box-1戰術每場比賽都糾纏著他，他吸引太多防守者關注了。」、「我知道現在球風、規則與以前相比都不同了，但在我那個年代，喬丹（Michael Jordan）是最難防的，而我們也從未拿這套Box-1對付他，我從來沒見過誰被防成這樣。」

事實上，已退名將韋德（Dwyane Wade）早在先前也發表過類似的談話，認為柯瑞絕對該被放入MVP人選的討論之中。

Dell

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