NBA／灰狼狀元愛德華強灌渡邊雄太 年度最佳灌籃呼聲高
愛德華（Anthony Edwards）可能不會是今年最佳新秀的有力人選，但他昨（20）日面對暴龍渡邊雄太的「驚天一灌」，讓他一舉進入本賽季年度最佳灌籃的討論名單之中。
SENT THAT MAN TO THE NETHERREALM. pic.twitter.com/gswBcrCUKw— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 20, 2021
這位灰狼隊新秀在這一灌展現了常人根本無法企及的高度，當時愛德華在底角接到球，面對暴龍渡邊雄太內線的補防簡直視若無睹，切入後硬是灌在對方身上，可憐的渡邊成了這次無情暴扣下的佈景，還被撞了個四腳朝天、進算加罰。
灰狼隊馬克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）表示，「這應該是我目睹過最棒的灌籃了。」身長193公分的愛德華其實比206公分的渡邊雄太還要矮小，但在畫面中看起來卻完全不是如此。
Anthony Edwards in flight. ✈️ pic.twitter.com/9fKskTKJHs— NBA (@NBA) February 20, 2021
這一灌替灰狼帶來士氣，不過他們在第四節熄火，被打了一波17-28攻勢，最後以81：86輸球，愛德華賽後表示，「如果贏球我肯定會好好吹噓一下，但輸了就沒什麼好高興的。」他投14中3，僅得7分4助攻，「灌籃很棒，但除此之外我們根本投不進，必須想想辦法。」
而成為海報的渡邊雄太唯一可以安慰他的是，至少他有試著阻止這場慘案發生，可惜失敗了，影片發布後被網友瘋傳，成為「年度最佳灌籃」的呼聲極高。
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