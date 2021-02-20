NBA／單場零罰球轟50分寫紀錄 穆雷：有點酷

丹佛金塊隊後衛穆雷今天在對克里夫蘭騎士隊的比賽中，在沒有任何罰球情況下攻下50分，成為NBA史上第一人，寫下屬於他的紀錄。

「我只是把球投好。」穆雷在得知自己創造紀錄，直呼「創造歷史有點酷，這是很酷的統計」。

NBA今天賽前共有5場比賽有球員單場得分在50分以上，包括金州勇士隊後衛柯瑞（Stephen Curry）、華盛頓巫師隊後衛比爾（Bradley Beal）、多倫多暴龍隊後衛范弗利特（Fred VanVleet）與金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic），其中柯瑞包辦2場，本季曾單場狂砍62分，也是聯盟本季最高。穆雷今天的單場50分，是本季第5名進入50分俱樂部的球員。

穆雷（Jamal Murray）上季季後賽曾兩度得分達50分，今天面對騎士，繳出50分，外加6籃板、2助攻，且手感火燙，全場25投21中，命中率高達8成4，其中三分球10投8中。

穆雷今天除了締造個人例行賽得分新高外，還寫下一項難得紀錄，根據ESPN Stats & Info統計，他成為NBA史上首位在沒有任何罰球情況下，單場得到50分的球員，且在單場拿下50分的球員中，命中率僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）。

此外，費城76人中鋒安比德（Joel Embiid）今天稍晚在與芝加哥公牛一役中，同樣斬獲50分，另有17籃板、5助攻，率隊以112比105勝出。

穆雷、安比德今天同日拿下50分，是聯盟本季第2次出現兩名球員同日攻下至少50分，上一次是在台灣時間2月7日，柯瑞與約基奇各拿下57分和50分。單季兩次同日有兩名球員攻下50分以上，也是NBA球季58年來第一次。