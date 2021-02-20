快訊

免等40天！韓德義3國AZ疫苗通過EUA 抵台7天內可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／36歲詹姆斯MVP榜仍第一 里拉德竄升第三

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
NBA官方今天公布最新一期MVP榜，詹姆斯持續第一，安比德與里拉德則分居二、三位。 美聯社
NBA官方今天公布最新一期MVP榜，詹姆斯持續第一，安比德與里拉德則分居二、三位。 美聯社

NBA官方今天公布最新一期MVP榜，湖人隊詹姆斯（LeBron James）從首期至今穩居第一，近況火熱的76人隊安比德（Joel Embiid）排第二，拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）則從第八竄升到第三。

MVP排行榜從1月9日開始定期公布，36歲的詹姆斯龍頭地位尚無人成功取代，本季目前場均25.9分、8.2籃板及7.9助攻，隨著戴維斯（Anthony Davis）仍缺陣，上場時間不會少，但三分火力出現隱憂，命中率從1月的42.9%下降到2月的26.8%。

安比德今天攻下生涯新高的50分，但未列入本期計算，不過之前12場得分都在25分以上的表現足以獲得肯定，也讓之前因背傷缺陣的疑慮一掃而空。

麥凱倫（C.J. McCollum）、諾基奇（Jusuf Nurkic）相繼因傷缺陣情況下，里拉德帶領拓荒者隊站穩西區第四的位置，在「關鍵時刻（Clutch time）」帶隊拿下12勝3敗，而在比賽最後5分鐘、雙方分差不超過5分時，里拉德三分命中率高達5成88。

里拉德 詹姆斯 安比德

延伸閱讀

考慮從事音樂事業 詹姆斯：想製作一張專輯

擊退殘陣湖人 厄文：盼雙方完整陣容對決

明星賽3項票選結果 詹姆斯、柯瑞、比爾皆居首

NBA／詹姆斯生涯突破35000分 史上第3人達標

相關新聞

NBA／安比德生涯新高50分 創多項紀錄里程碑

近況火熱的安比德（Joel Embiid）今天再度大開殺戒，全場26投17中包括17罰15中，狂轟50分17籃板5助攻4阻攻2抄截，一舉刷新個人生涯得分紀錄，帶領76人擺脫公牛的糾纏，以112比105

NBA／金塊穆雷無罰球飆新高50分 創史上首見紀錄

穆雷（Jamal Murray）在今天對騎士比賽中展現驚人手感，全場25投21中，包括三分球10投8中，狂飆50分6籃板2助攻，創下個人例行賽生涯得分新高，加上約柯奇（Nikola Jokic）繳出1

NBA／又錯失明星賽先發 里拉德看淡：以前的我會很在乎

聯盟昨(19)日公布全明星賽東西區先發名單，而在西區後場名單上卻引發爭議，拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）再度無緣明星賽先發，許多人也為他打抱不平，但里拉德接受訪問談及此事，卻顯得輕描

NBA／36歲詹姆斯MVP榜仍第一 里拉德竄升第三

NBA官方今天公布最新一期MVP榜，湖人隊詹姆斯（LeBron James）從首期至今穩居第一，近況火熱的76人隊安比德...

NBA／終獲明星賽先發肯定 比爾：我去年有100萬票嗎？

聯盟昨(19)日公布明星賽先發陣容，巫師後衛比爾(Bradley Beal)生涯首次榮獲明星賽先發，更是東區後衛陣容的「票王」，今日比爾接受訪問時，對於自己能入選明星賽先發感到非常驚訝。 去年比爾繳

NBA／快艇雙星重新合體 終結爵士9連勝

終場前兩分多鐘，快艇還領先爵士13分之多，沒想到爵士一陣猛攻，包括米契爾（Donovan Mitchell）兩記關鍵三分球，一度追到僅差2分，讓快艇嚇出一身冷汗。所幸，貝佛利（Patrick Beve

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。