NBA／36歲詹姆斯MVP榜仍第一 里拉德竄升第三

NBA官方今天公布最新一期MVP榜，湖人隊詹姆斯（LeBron James）從首期至今穩居第一，近況火熱的76人隊安比德（Joel Embiid）排第二，拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）則從第八竄升到第三。

MVP排行榜從1月9日開始定期公布，36歲的詹姆斯龍頭地位尚無人成功取代，本季目前場均25.9分、8.2籃板及7.9助攻，隨著戴維斯（Anthony Davis）仍缺陣，上場時間不會少，但三分火力出現隱憂，命中率從1月的42.9%下降到2月的26.8%。

安比德今天攻下生涯新高的50分，但未列入本期計算，不過之前12場得分都在25分以上的表現足以獲得肯定，也讓之前因背傷缺陣的疑慮一掃而空。

麥凱倫（C.J. McCollum）、諾基奇（Jusuf Nurkic）相繼因傷缺陣情況下，里拉德帶領拓荒者隊站穩西區第四的位置，在「關鍵時刻（Clutch time）」帶隊拿下12勝3敗，而在比賽最後5分鐘、雙方分差不超過5分時，里拉德三分命中率高達5成88。