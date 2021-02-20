快訊

免等40天！韓德義3國AZ疫苗通過EUA 抵台7天內可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／終獲明星賽先發肯定 比爾：我去年有100萬票嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
榮登明星賽東區後場票王的比爾(Bradley Beal)，對於自己能在明星賽先發感到訝異。 美聯社。
榮登明星賽東區後場票王的比爾(Bradley Beal)，對於自己能在明星賽先發感到訝異。 美聯社。

聯盟昨(19)日公布明星賽先發陣容，巫師後衛比爾(Bradley Beal)生涯首次榮獲明星賽先發，更是東區後衛陣容的「票王」，今日比爾接受訪問時，對於自己能入選明星賽先發感到非常驚訝。

去年比爾繳出平均30.5分的進攻火力，但卻在明星賽票選中僅獲得80萬5276張票，排名東區後衛第九，因此當明星賽先發名單出爐後，比爾斬獲東區後衛最多的340萬8051球迷票，根據《NBC Sports》報導，比爾接受訪問時感到相當震驚，「我想不到任何形容詞了，就是驚訝，這實在太瘋狂了，我甚至不知道我去年是否有100萬票。」

根據報導，比爾的球迷得票數位居全聯盟第7，另外在球員及媒體票選上，兩個項目也是東區後衛最多，在厄文(Kyrie Irving)傷癒回歸、哈登(James Harden)轉戰東區及拉文（Zach LaVine）破繭而出等強敵環繞下，比爾的實力確實有目共睹。

東區

相關新聞

NBA／安比德生涯新高50分 創多項紀錄里程碑

近況火熱的安比德（Joel Embiid）今天再度大開殺戒，全場26投17中包括17罰15中，狂轟50分17籃板5助攻4阻攻2抄截，一舉刷新個人生涯得分紀錄，帶領76人擺脫公牛的糾纏，以112比105

NBA／金塊穆雷無罰球飆新高50分 創史上首見紀錄

穆雷（Jamal Murray）在今天對騎士比賽中展現驚人手感，全場25投21中，包括三分球10投8中，狂飆50分6籃板2助攻，創下個人例行賽生涯得分新高，加上約柯奇（Nikola Jokic）繳出1

NBA／又錯失明星賽先發 里拉德看淡：以前的我會很在乎

聯盟昨(19)日公布全明星賽東西區先發名單，而在西區後場名單上卻引發爭議，拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）再度無緣明星賽先發，許多人也為他打抱不平，但里拉德接受訪問談及此事，卻顯得輕描

NBA／36歲詹姆斯MVP榜仍第一 里拉德竄升第三

NBA官方今天公布最新一期MVP榜，湖人隊詹姆斯（LeBron James）從首期至今穩居第一，近況火熱的76人隊安比德...

NBA／終獲明星賽先發肯定 比爾：我去年有100萬票嗎？

聯盟昨(19)日公布明星賽先發陣容，巫師後衛比爾(Bradley Beal)生涯首次榮獲明星賽先發，更是東區後衛陣容的「票王」，今日比爾接受訪問時，對於自己能入選明星賽先發感到非常驚訝。 去年比爾繳

NBA／快艇雙星重新合體 終結爵士9連勝

終場前兩分多鐘，快艇還領先爵士13分之多，沒想到爵士一陣猛攻，包括米契爾（Donovan Mitchell）兩記關鍵三分球，一度追到僅差2分，讓快艇嚇出一身冷汗。所幸，貝佛利（Patrick Beve

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。