NBA／終獲明星賽先發肯定 比爾：我去年有100萬票嗎？

聯盟昨(19)日公布明星賽先發陣容，巫師後衛比爾(Bradley Beal)生涯首次榮獲明星賽先發，更是東區後衛陣容的「票王」，今日比爾接受訪問時，對於自己能入選明星賽先發感到非常驚訝。

去年比爾繳出平均30.5分的進攻火力，但卻在明星賽票選中僅獲得80萬5276張票，排名東區後衛第九，因此當明星賽先發名單出爐後，比爾斬獲東區後衛最多的340萬8051球迷票，根據《NBC Sports》報導，比爾接受訪問時感到相當震驚，「我想不到任何形容詞了，就是驚訝，這實在太瘋狂了，我甚至不知道我去年是否有100萬票。」

根據報導，比爾的球迷得票數位居全聯盟第7，另外在球員及媒體票選上，兩個項目也是東區後衛最多，在厄文(Kyrie Irving)傷癒回歸、哈登(James Harden)轉戰東區及拉文（Zach LaVine）破繭而出等強敵環繞下，比爾的實力確實有目共睹。