NBA／又錯失明星賽先發 里拉德看淡：以前的我會很在乎

聯盟昨(19)日公布全明星賽東西區先發名單,而在西區後場名單上卻引發爭議,拓荒者主將里拉德(Damian Lillard)再度無緣明星賽先發,許多人也為他打抱不平,但里拉德接受訪問談及此事,卻顯得輕描淡寫。

雖然里拉德與唐西奇(Luka Doncic)在球員、媒體及球迷三項加權票數都相同,里拉德甚至在球員及媒體票選都贏過唐西奇(Luka Doncic)排名第二位,但在球迷投票上唐西奇略勝一籌,也讓里拉德連續兩年都敗在唐西奇手下,無緣首度在明星賽先發出賽。

而當有記者問起為何不對自己未能搶進先發而感到驚訝,里拉德則顯得無所謂表示,「如果在我生涯初期,我絕對很在乎,這是一件非常榮譽的事,也是我從前我能取得的成就,所以我非常想得到它,但老實說,現在我會覺得那時想法很奇怪,而且我也不會感到難過。」

