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NBA／又錯失明星賽先發 里拉德看淡：以前的我會很在乎

聯合新聞網 / 綜合報導
里拉德（Damian Lillard）對於是否於明星賽先發出賽，已經豪不在意。 美聯社
里拉德（Damian Lillard）對於是否於明星賽先發出賽，已經豪不在意。 美聯社

聯盟昨(19)日公布全明星賽東西區先發名單，而在西區後場名單上卻引發爭議，拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）再度無緣明星賽先發，許多人也為他打抱不平，但里拉德接受訪問談及此事，卻顯得輕描淡寫。

雖然里拉德與唐西奇(Luka Doncic)在球員、媒體及球迷三項加權票數都相同，里拉德甚至在球員及媒體票選都贏過唐西奇(Luka Doncic)排名第二位，但在球迷投票上唐西奇略勝一籌，也讓里拉德連續兩年都敗在唐西奇手下，無緣首度在明星賽先發出賽。

而當有記者問起為何不對自己未能搶進先發而感到驚訝，里拉德則顯得無所謂表示，「如果在我生涯初期，我絕對很在乎，這是一件非常榮譽的事，也是我從前我能取得的成就，所以我非常想得到它，但老實說，現在我會覺得那時想法很奇怪，而且我也不會感到難過。」

里拉德 唐西奇 拓荒者

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