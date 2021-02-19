快訊

日職／長知識！斷掉球棒會怎樣 巨人隊員工揭密事實

邱太三涉關說司法卻掌陸委會 黃國昌：恬不知恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹皇罰失 厄文放垃圾話：這是你們罰球最好的人？

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文(Kyrie Irving)眼見詹姆斯(LeBron James)罰球失手，便朝著湖人板凳放出垃圾話。 法新社。
厄文(Kyrie Irving)眼見詹姆斯(LeBron James)罰球失手，便朝著湖人板凳放出垃圾話。 法新社。

詹姆斯(LeBron James)曾與厄文(Kyrie Irving)一同為騎士並肩作戰，也幫助球隊奪下隊史首座總冠軍盃，產生深厚的革命情感，如今兩人身披不同球衣，就算在場上也不能留情面。

而今(19)日湖人主場迎戰籃網的比賽中，首節末段喬丹（DeAndre Jordan）被判罰禁區3秒違例，湖人決定由詹姆斯來執行罰球，但最終球奪框而出，而身旁的厄文可沒放過垃圾話的機會，對著湖人板凳大喊：「這就是你們罰球最好的球員？」

當時湖人場上的陣容中，僅有卡盧索（Alex Caruso）罰球命中率來到8成以上，但本季僅獲得0.5次罰球並不算多，再加上論及輩分及作為球隊領袖人物，最終還是由詹姆斯執行罰球。

湖人少了戴維斯(Anthony Davis)及施羅德(Dennis Schroder)坐鎮，終場以98比109不敵來訪的籃網，終止近期4連勝。

相關新聞

甜瓜回春手感加溫 決勝時刻宛如金塊時期

主力傷兵滿營的拓荒者，近十場狀態火熱，排名不斷攀升，目前已來到西區第四，期間球隊繳出八勝兩負，創本季新高的六連勝仍持續當中。除了誓言不會主動加入超級球隊組團的領袖里拉德(Damian Lillard)

網中人破繭而出 哈登改頭換面變得讓人喜歡！

以前並不討厭火箭哈登，儘管他防守不用心，但犀利進攻、突破和無所不能得分方式確實超級無敵。現在看籃網哈登打球，忽然感到「你怎能不喜歡哈登」！ 哈登為籃網打了16場比賽，場均24.3分、11.8助攻

NBA／詹皇罰失 厄文放垃圾話：這是你們罰球最好的人？

詹姆斯(LeBron James)曾與厄文(Kyrie Irving)一同為騎士並肩作戰，也幫助球隊奪下隊史首座總冠軍盃，產生深厚的革命情感，如今兩人身披不同球衣，就算在場上也不能留情面。 而今

NBA／里拉德再度無緣明星賽先發 歐尼爾說話了

今(19)日聯盟公布全明星賽東西區先發陣容，在眾多頂尖後衛的西區當中，最終由柯瑞(Stephen Curry)及唐西奇（Luka Doncic）出線。 其中最大遺珠，非拓荒者球星里拉德(Dami

NBA／家中走道掛布萊恩肖像畫 詹姆斯：他每天都伴著我

去年布萊恩(Kobe Bryant)遭逢直升機失事而罹難，人們用不同方式緬懷這位一代傳奇，而接下湖人領導棒子的詹姆斯(LeBron James)，近日也在IG曝光向這位傳奇致敬的畫作，就掛在家中走道，

NBA／明星賽3項票選結果 詹姆斯、柯瑞、比爾皆居首

明星賽的東西區先發球員名單正式出爐，西區由詹姆斯（LeBron James）領軍，搭上約柯奇（Nikola Jokic）、雷納德（Kawhi Leonard）、柯瑞（Stephen Curry）、唐西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。