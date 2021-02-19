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NBA／詹皇罰失 厄文放垃圾話：這是你們罰球最好的人？
詹姆斯(LeBron James)曾與厄文(Kyrie Irving)一同為騎士並肩作戰，也幫助球隊奪下隊史首座總冠軍盃，產生深厚的革命情感，如今兩人身披不同球衣，就算在場上也不能留情面。
而今(19)日湖人主場迎戰籃網的比賽中，首節末段喬丹（DeAndre Jordan）被判罰禁區3秒違例，湖人決定由詹姆斯來執行罰球，但最終球奪框而出，而身旁的厄文可沒放過垃圾話的機會，對著湖人板凳大喊：「這就是你們罰球最好的球員？」
*LeBron misses free throw*— Complex Sports (@ComplexSports) February 19, 2021
Kyrie: “He’s yall best free throw shooter?” 💀pic.twitter.com/3IAmlkVCR2
當時湖人場上的陣容中，僅有卡盧索（Alex Caruso）罰球命中率來到8成以上，但本季僅獲得0.5次罰球並不算多，再加上論及輩分及作為球隊領袖人物，最終還是由詹姆斯執行罰球。
湖人少了戴維斯(Anthony Davis)及施羅德(Dennis Schroder)坐鎮，終場以98比109不敵來訪的籃網，終止近期4連勝。
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