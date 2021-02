NBA／里拉德再度無緣明星賽先發 歐尼爾說話了

今(19)日聯盟公布全明星賽東西區先發陣容,在眾多頂尖後衛的西區當中,最終由柯瑞(Stephen Curry)及唐西奇(Luka Doncic)出線。

其中最大遺珠,非拓荒者球星里拉德(Damian Lillard)莫屬,本賽季里拉德平均貢獻29.8分、4.4籃板及7.7助攻,近期傷了主力麥凱倫(C.J. McCollum)、諾基奇(Jusuf Nurkic)的情況下,里拉德硬是率隊打出一波6連勝,戰績位居西區第四。

跟去年情況類似,里拉德在球迷投票排名上不敵唐西奇,落居西區後場第三位,而在球員及媒體排名中,里拉德皆奪下西區後場第二位,由於兩人在三項總票數相同,聯盟最終以球迷票數最多為基準,讓唐西奇連續第二年成為明星賽先發球員。

在投票結果公布之後,與眾多現役球員有過節的名人堂中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)卻幫里拉德說話,「我仍然認為里拉德應該成為明星賽先發球員,在比賽中,沒有人像那傢伙一樣讓人感到恐懼...」

而拓荒者官方推特也貼出里拉德顯露無奈表情的GIF圖。

五度入選明星賽的大前鋒勒夫(Kevin Love)則是語帶嘲諷地表示:「還有人認為里拉德是明星賽MVP的熱門人選嗎?」,而勒夫隊友南斯(Larry Nance Jr.)也誇張表示,「里拉德不是明星賽先發?那他下一場比賽有好戲看了,我知道他會得到19298281分...」

Anyone else have Dame as early favorite for ASG MVP??? 🍿🍿🍿

DAME ISN’T A STARTER?!??



How I’ll be watching his next game knowing he’s about to drop 19298281 points... 🍿 pic.twitter.com/JLw8jzvN5q