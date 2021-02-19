聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／家中走道掛布萊恩肖像畫 詹姆斯：他每天都伴著我
去年布萊恩(Kobe Bryant)遭逢直升機失事而罹難，人們用不同方式緬懷這位一代傳奇，而接下湖人領導棒子的詹姆斯(LeBron James)，近日也在IG曝光向這位傳奇致敬的畫作，就掛在家中走道，每天看著。
在這裱框的畫作上，布萊恩與另一逝世的饒舌歌手哈斯爾（Nipsey Hussle）相互凝視，兩人頭頂上都戴著類似桂冠的裝飾物，這幅畫作看上去相當具有藝術感，而詹姆斯則在IG寫下，「當我經過這走廊時，像是他們伴隨著我度過每一天，努力生活吧！#傳奇不滅。」
兩位傳奇都曾對詹姆斯有重大意義，當布萊恩因故逝世後，詹姆斯為這位傳奇刺上紋身，而哈斯爾不幸遭遇謀殺案時，詹姆斯曾公開表示，「這是美國歷史上最不幸的事件之一。」
而近日詹姆斯更透露，他正考慮從事音樂事業，希望製作一張完美的專輯，「我對音樂的熱愛是瘋狂的！我想要做一張專輯，但我不會饒舌或是類似的東西，我知道自己擅長什麼。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言