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NBA／家中走道掛布萊恩肖像畫 詹姆斯：他每天都伴著我

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯家中走道掛著布萊恩與另一逝世的饒舌歌手哈斯爾相互凝視的畫作。 擷圖自詹姆斯IG
詹姆斯家中走道掛著布萊恩與另一逝世的饒舌歌手哈斯爾相互凝視的畫作。 擷圖自詹姆斯IG

去年布萊恩(Kobe Bryant)遭逢直升機失事而罹難，人們用不同方式緬懷這位一代傳奇，而接下湖人領導棒子的詹姆斯(LeBron James)，近日也在IG曝光向這位傳奇致敬的畫作，就掛在家中走道，每天看著。

在這裱框的畫作上，布萊恩與另一逝世的饒舌歌手哈斯爾（Nipsey Hussle）相互凝視，兩人頭頂上都戴著類似桂冠的裝飾物，這幅畫作看上去相當具有藝術感，而詹姆斯則在IG寫下，「當我經過這走廊時，像是他們伴隨著我度過每一天，努力生活吧！#傳奇不滅。」

兩位傳奇都曾對詹姆斯有重大意義，當布萊恩因故逝世後，詹姆斯為這位傳奇刺上紋身，而哈斯爾不幸遭遇謀殺案時，詹姆斯曾公開表示，「這是美國歷史上最不幸的事件之一。」

而近日詹姆斯更透露，他正考慮從事音樂事業，希望製作一張完美的專輯，「我對音樂的熱愛是瘋狂的！我想要做一張專輯，但我不會饒舌或是類似的東西，我知道自己擅長什麼。」

直升機 桂冠

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