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NBA／成勇士新秀導師 林書豪回憶林來瘋如上帝附體

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪9年前打出林來瘋傳奇，稱自己當時受上帝附體。 美聯社。
林書豪9年前打出林來瘋傳奇，稱自己當時受上帝附體。 美聯社。

林書豪放棄CBA高薪，來到G聯盟浴火重生的故事為人所稱道，而近日林書豪接受《The Ringer》專訪，回憶9年前那段林來瘋的驚奇故事。

當被問到9年前是否已經準備好迎來自己最輝煌的時刻，林書豪坦言：「絕對沒有，我知道自己可以生存在NBA等級的比賽，但我沒有想到這一切會這麼快發生，這絕對是我生涯中最神奇的經歷之一。」

「我很遺憾沒辦法及時吸取一些經驗，很多事我都沒記下來，我甚至認為我被上帝附體，那些從前從未施展過的招式，我都成功做出來了，而之後你們再也沒有看過我做這些動作。」

林來瘋的故事受到許多人推崇，而林書豪至始至終敬業的態度，也感染了聖塔克魯茲的隊友，先前林書豪因背傷缺席，取代先發控衛的則是勇士二輪新秀曼尼恩（Nico Mannion），這位19歲小將也對林書豪更是讚不絕口，「林書豪是我的導師，無論場上或場下，我都嘗試成為與他一樣的領導者。」

林書豪 林來瘋 NBA

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