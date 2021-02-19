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NBA／無畏疫情與球星抱怨明星賽照辦 席佛：觀眾愛看

中央社 / 紐約18日綜合外電報導
席佛以明星賽是聯盟最頂級的球迷交流活動，作為堅持要續辦的理由。 截圖自NBA官方推特
席佛以明星賽是聯盟最頂級的球迷交流活動，作為堅持要續辦的理由。 截圖自NBA官方推特

儘管有不少球星以賽季因疫情過於緊湊為由而盼本季取消明星賽，美國職籃NBA今天仍宣布第70屆全明星賽將於3月7日在亞特蘭大開打，傳統好戲的三分球大賽與灌籃大賽也一樣不少。

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）、布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）獲得票選，將分別擔任明星賽兩隊隊長。

2019-20賽季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停賽而拉長，連帶壓縮到2020-21賽季空間，包括詹姆斯等球星均以球季過於緊湊為由，盼今年不要打明星賽。

上季率領湖人奪冠的詹姆斯本月稍早時說：「上賽季結束後，僅短暫休兵71天新賽季就緊接開打，而且事前我們被告知的是本季不會有明星賽，好讓球員們能在季中喘口氣，然後現在突然又把明星賽丟給我們，這真的很打臉。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示他能理解球員的抱怨，「我確實聽到不同的聲音，但畢竟繼續把明星賽辦下去，感覺才是正途」。

席佛以明星賽是聯盟最頂級的球迷交流活動作為續辦明星賽的理由，還表示全球會有1.3億人收看明星賽，賽事精華更會在網路吸引十億人次觀看。

席佛說：「（明星賽）從頭到尾都離不開球迷，全球有廣大觀眾盼看到明星賽，即便只靠電視轉播仍能呈現給99.9%的球迷。」

詹姆斯獲球迷以所有球員最高的592萬2554票選出帶領西區，杜蘭特則以556萬7106票獲選帶領東區。

但詹姆斯兩週前已表明意興闌珊，「我今年對全明星賽毫無動力與興奮感，完全高興不起來。如果我被選上出賽，也只會是人在心不在」。

兩隊隊長將於3月4日挑選各自的先發陣容，今年一大亮點是有多達5名不是在美國出生的先發球星可供挑選，創歷年之最。

5人包括密爾瓦基公鹿的希臘球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞球星唐基奇（Luka Doncic）、費城76人的喀麥隆球星恩比德（Joel Embiid）、丹佛金塊的塞爾維亞球星約基奇（Nikola Jokic），以及在澳洲出生的籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）。

詹姆斯 籃網

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