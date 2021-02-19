NBA／關鍵三分彈鎖勝 林書豪27分率隊上演逆轉秀

前役因背部緊繃而缺席的林書豪，今日從板凳出發仍不失手感，全場攻下27分包含一記關鍵三分彈，幫助聖塔克魯茲完成20分大逆轉，最終以113：109擊敗瘋蟻隊。

勇士昨(19)日才在延長賽驚險逆轉熱火，而今日旗下發展聯盟隊伍聖塔克魯茲也完成此一壯舉，第三節中段仍落後20分的聖塔克魯茲，在林書豪轟進三分球後吹起反攻號角，第三節剩餘1分48秒時，林書豪上籃得分將比數追至個位數。

第四節勇士將比數追平後，兩隊比數便互相拉鋸，而在末節剩餘1分34秒時，林書豪再度貢獻超前三分球，幫助聖塔克魯茲甩開糾纏，終場以113：109完成逆轉秀。

此役林書豪出賽34分鐘，繳出27分、7助攻、6籃板，為聖塔克魯茲逆轉關鍵，而本季林書豪在G聯盟5場出賽，場均貢獻19.6分、7.2助攻、2.8籃板，三分命中率高達4成。

二年級生波爾（Jordan Poole）以21投12中轟下37分，6場比賽下來波爾平均能貢獻25.3分，得分能力驚人。

而聖塔克魯茲下場比賽將是台灣時間21日，將對上爵士發展聯盟球隊鹽湖城明星，也以返回NBA為目標的費雷爾（Yogi Ferrell）正是效力該隊。