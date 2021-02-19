甜瓜回春手感加溫 決勝時刻宛如金塊時期

主力傷兵滿營的拓荒者，近十場狀態火熱，排名不斷攀升，目前已來到西區第四，期間球隊繳出八勝兩負，創本季新高的六連勝仍持續當中。除了誓言不會主動加入超級球隊組團的領袖里拉德(Damian Lillard)維持一貫供輸外，頂替先發得分後衛打得出色的22歲崔蘭特(Gary Trent Jr.)，近況手感加溫的老將安東尼(Carmelo Anthony)，以及中鋒康特(Enes Kanter)的高效率演出，皆是球隊戰績拉抬一波的關鍵組成。

近來熱門討論話題之一，詹皇年屆36歲卻還在MVP競爭之林高居首位，單臂戰斧劈扣及不見老態的全方位表現再次讓外界對生化人身體素質驚嘆不已。

然而，既生詹，何生瓜，黃金2003梯的偉大球星之一的甜瓜安東尼，雖然和詹姆斯(LeBron James)的身體狀態相比有一段落差，不過自從安東尼上季在拓荒者找到重新出發的動能，並佔有一席之地以後，便沒有人會質疑這名36歲老將到底還能不能打，只能說詹姆斯的能力實在是天選中的天選之人。

詹姆斯(左)和安東尼(右)這把年紀了在場上還是一尾活龍，種在心中信念絲毫未減，不愧是2003年黃金梯次的選秀狀元和探花！ 歐新社資料照片

走過季初替補適應期 甜瓜近況開始爆發

兩月份以來甜瓜的回春表現其實也很令人驚艷。甜瓜在面對獨行俠克萊柏(Maxi Kleber)的貼身防守，一個晃人試探，便強行切入頂開對手上演雙手爆扣，彷彿在辮子頭以及00號的球衣身影中看見金塊甜瓜的靈魂。

上個球季甜瓜替拓荒者出賽58場全部先發，大小前鋒兼修的救火隊身份，為球隊因傷病問題而缺人手的前場挹注重要能量。總計甜瓜場均上陣32.8分鐘，15.4分6.3籃板1.5助攻，投籃命中率43%，三分球命中率38.5%，並內建老將經驗傳承的附加價值，對拓荒者球團來說當初的選擇簡直物超所值。

本球季安東尼改從替補出發，上場時間也減降至25.3分鐘，以整個例行賽的平均數據來說確實沒有上賽季來的漂亮，平均13.3分3.5籃板1.3助攻，投籃命中率39.6%。但是若以月份切割，逐步去看安東尼在轉換身定位後的適應還有近況的進攻輸出，仍會發現在適應了定位的改變之後，二月份以來的安東尼效率頗高，場上散發出的霸氣與季初截然不同。

安東尼手感發燙，近10場比賽有8場得分達到兩位數，其中5場還是21分以上！ 美聯社

連同去年12月三場球差不多的數據，就一月份的成績單來看，安東尼作為替補，每場球差不多就是26分鐘的出賽，但是投籃失去準心，兩分以及三分球命中率分別為36.7%、35.2%，一場球貢獻11.9分3.7籃板1.1助攻。時間進入二月份，里拉德單月表現依舊高檔，能以43.8%的投籃命中率繳出30.2分8.8助攻3.7籃板，但比起一月份驚人的47%投籃命中率，31.5分7.5助攻4.9助攻稍有回檔。

在這段球隊戰績扶搖直上的期間，除了里拉德之的帶領之外，團隊的發揮也十分順暢，進攻端靠著崔蘭特跟安東尼補上因麥凱倫(C.J. McCollum)受傷，胡德(Rodney Hood)復出狀態不佳的空缺而顯得價值連城。

多人輪番跳出減輕里拉德負擔 團隊氣勢正處高檔

拓荒者至今客場戰績為十勝五敗，比主場的八勝五敗更優異，主客場表現落差並不大，戰績排名要衝擊西區前三的話，首重需要防守核心的確立，及第二，三穩定得分點的構築。內線部分，因為主戰中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)再次因傷高掛免戰牌，使得鳳還巢的康特拉上先發扛起重責，他微波爐式的攻守輸出在2月的十場比賽裡，場均12.4分12.5籃板，個人效率值21.9僅次於里拉德的效率值27.1，對球隊做出實質貢獻。

拓荒者替補中鋒康特難得獲得先發機會，因此不讓甜瓜專美於前，他近10戰有8場搶下兩位數的籃板，也有8場得分達到兩位數。 美聯社

提到得分點的構築，二月份之中的十場球，崔蘭特場均提升到19.6分，以45.9%命中率，一場球命中3.9顆三分球。而甜瓜近兩場表現稍有下滑，但無損他前八場球場均17分的精采內容。

從出賽時間的調度觀察，教練團並沒有刻意增加甜瓜的上場時間去換取他升級的表現。安東尼二月份單場出賽時間甚至比一月更少，近十場24.4分鐘內繳出15.8分3.2籃板1.5助攻。 扣掉近兩場分別只有10、12分，命中率35%的成績外，前八場則是有17分3.1籃板1.4助攻的出色成績，投籃穩定度比起上個月成長七個百分點，三分球貢獻的質與量也向上來到命中率42.6%，單場命中兩記三分球，皆為本季逐月新高。整體而言，他在進攻效率的提升對於需要得分手的拓荒者來說幫助很大。

黃金梯次的一代猛將 關鍵時刻仍具球星價值

這十場裡面雖然球隊落敗的兩場球，甜瓜表現低迷，但掩飾不了他有五場球得分超過20大關的精湛演出。期間內拓荒者兩度面對東區第一的76人，甜瓜分別砍下22、24分。 甜瓜更在上回對戰中，第四節隻手遮天，個人獨拿17分，決勝時刻重拾霸氣，各種不講理的招牌跳投連發，最終率隊兩度擊敗76人，令人看得十分過癮。

安東尼(左)多次在第四節展現他招牌跳投的功力，讓對手防不勝防。 美聯社

安東尼無論是側邊持球的攻擊試探，或是經由高位擋拆的旱地拔蔥跳投，甚至側翼接應後便直搗籃框進攻的企圖心，明顯看出他二月份以來散發出油然而生的自信。 他在關鍵時刻所展現的老將價值與接掌戰局的連續終結能力，令球迷在短暫的決勝期中彷彿有看見年輕甜瓜的感動。

雖然甜瓜已是過了巔峰期的老將，但他身材仍保持的相當不錯，減重換取的速度或許犧牲掉他的低位破壞力，不過憑藉著他的招牌中距離，以及面框、背框單打的豐富經驗，一代猛將的得分爆發力絕不容小覷。期許甜瓜接下來能延續本月得分上20分大關那樣的炙熱手感，讓球迷繼續欣賞打一場便少一場的黃金梯次傳奇之一。

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