網中人破繭而出 哈登改頭換面變得讓人喜歡！

以前並不討厭火箭哈登，儘管他防守不用心，但犀利進攻、突破和無所不能得分方式確實超級無敵。現在看籃網哈登打球，忽然感到「你怎能不喜歡哈登」！

哈登為籃網打了16場比賽，場均24.3分、11.8助攻、8.4籃板，籃網打出11勝5敗戰績。哈登每場出手15.3次，比厄文20次，杜蘭特18.9次更少。但哈登投籃命中率5成，三分球命中率4成，罰球命中率9成，成為NBA最頂級「180俱樂部」高效率稀有生物。

籃網的哈登只是球隊出手第三多，他每場為隊友送出11.8次助攻，是聯盟助攻王，他的籃板球不但比杜蘭特(7.3)更多，也是全隊籃板王。

哈登(右二)在籃網平均每場送出11.8次助攻，比在火箭隊的10.4次還要更高。他現在的總平均助攻是11.3，比第二名衛斯特布魯克的9.5次高出不少。 美聯社

一個願意為球隊做出各種犧牲，為隊友做出奉獻，同時樂於扮演控球後衛、組織者角色，減少出手得分，為球隊掌控節奏，為隊友輸送砲彈創造各種出手空間，更重要的是把隊友凝聚在一起，哈登不但做到了，他還做到最頂尖，無可挑剔。哈登加入籃網一個多月，他有三場比賽上半場只出手3次，曾經兩個單節0出手，但決勝第四節需要哈登得分或帶動隊友，哈登從不手軟。

2月17日客場對太陽之戰，籃網在沒有厄文、杜蘭特情況下，哈登帶領隊友128：124逆轉太陽，拿下一場24分逆轉勝。哈登用38分、11助攻、7籃板全能表演帶領籃網贏球，哈登的組織、帶動，幫助球隊四名主要角色球員射手哈里斯(22分)、替補射手沙米特(13分)、苦工前鋒格林(18分)、原本跌出輪換二線後衛強森(17分+先發)打出今年球季最佳表現。

哈登(左)現在願意與隊友密切合作，減少不必要的三分線濫投，這讓他出手次數減少後，準度提升到「180俱樂部」的新境界。 美聯社

哈登做到一名超級球星和帶隊領袖必須要做到的工作，包括：

1、成就隊友：哈登在籃網的表現和帶隊隊友方式，他的能力和作用可以跟太陽後衛保羅、湖人前鋒詹姆斯相提並論，他們三人都是聯盟最佳帶隊球星，能幫助隊友更好，讓團隊更出色。哈登場均11.8次助攻是聯盟助攻王，場均出手比火箭時減少5次，攻防效率和帶隊方式更有效率，數據和戰績足以證明一切。

2、創造最大空間：哈登擁有創造空間能力，比杜蘭特、厄文更加出色，擋拆、傳球工夫更加到位，哈登擁有厄文、杜蘭特所欠缺的能力。

杜蘭特和厄文都是聯盟超級一對一、單打得分高手，但論組織、傳球、帶動性和創造空間，哈登在籃網16場比賽表現非常有說服力。

籃網新三巨頭這一陣子合作下來，哈登(左)最先表態願意有所犧牲，反而成為表現最出色的一位。 美聯社

3、決勝期絕不手軟：哈登在第四節和決勝期的關鍵得分，目前排在杜蘭特前，稍稍落後厄文，因為厄文的出手更多，球權和戰術更豐富。

決勝期哈登持球、得分功力和創造空間能力，都是對手最大噩夢。籃網教練奈許表示，「哈登持球時是球隊最棒時刻，他除了能自己得分，哈登解讀防守和破解對手能力讓我們更有機會拿下比賽」。

4、犧牲：減少出手，負責控球，承擔責任，成就隊友為球隊創造各種贏球機會，哈登從火箭到籃網，他的改變讓所有人難以置信，他的攻防效率都在成就籃網，幫助隊友成為更出色球員。不是只有投籃、得分可以贏球，哈登現在為籃網和隊友所做的每一件事，都在扭轉形象，改變一切。

哈登(中)經過這一段時間的積極拚戰，成功扭轉了過去自私的形象，也讓許多球迷都改變了想法，現在不會有人再討厭他了。 美聯社

如果你還不相信哈登自我修正，幫助隊友能力，也不認為哈登改變是一種常態，只是一時激情和迫於形勢的調整也無所謂，哈登正在用場上表現和實力證明自己能力。

我喜歡籃網的哈登，他正在讓所有人看見除了湖人詹姆斯，76人安比德之外，另一個年度MVP「熱門候選人」。哈登帶給籃網的一切，他值得這樣的肯定。