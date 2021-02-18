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NBA／39歲喬強森寫美國男籃最老紀錄 美洲盃資格賽求表現

聯合新聞網 / 綜合報導
39歲的喬強森表示，「我一年沒打職籃了，但這段期間我仍保持自己的身材，每天進健身房，當美國國家隊告訴我這個重返賽場的機會，我想自己實在沒有理由拒絕。」 翻攝自推特
39歲的喬強森表示，「我一年沒打職籃了，但這段期間我仍保持自己的身材，每天進健身房，當美國國家隊告訴我這個重返賽場的機會，我想自己實在沒有理由拒絕。」 翻攝自推特

「單打喬」喬強森將把過去他在NBA球場上的領導力帶至美國國家隊。

39歲的喬強森（Joe Johnson）打自17-18賽季後便未曾在NBA賽場上出現，前一次的嘗試要追溯到2019，當時他參與底特律活塞隊的訓練營，然而開季前就被球團裁掉。如今他來到另一個舞台，就是加入美國男籃隊效命美盃資格賽，雖是無關緊要的兩場比賽，但據亞特蘭大媒體報導，喬強森可能是美國男籃史上年紀最大的正選國手，另外，上季效命巫師本季卻無落腳處的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）也是這次美國隊成員。

NBA生涯場均16.0分3.9助攻的喬強森表示，「在這個舞台上我更能展現自己，我一年沒打職籃了，但這段期間我仍保持自己的身材，每天進健身房，當美國國家隊告訴我這個重返賽場的機會，我想自己實在沒有理由拒絕。」

另一個促使他加入國家隊的動機是2006年的經驗，當時美國隊在世界盃以8勝1敗之姿挺進總決賽，然而卻慘遭滑鐵盧，被希臘隊擊敗，僅獲銅牌。

「當時的我告訴自己，我必須去嘗試，嘗試去彌補，即使只是2場比賽。」

美國隊在此之前已取得2022年的美洲盃資格，接下來的將面對巴哈馬（1勝3敗）與墨西哥（2勝2敗），勝負均不影響美國晉級美盃會內賽，而美洲盃的戰果將影響2024年在巴黎舉辦的奧運參賽資格。

喬強森如果在接下來的2場比賽交出好表現，或許他還有機會獲得重返NBA的門票，但這樣的壓力並沒有澆熄他對比賽的熱情。

「我的規劃嚴格來說只是為了自己的熱愛，我不是來這裡表演給其他人看的。我已經在NBA度過了愉快的17年。」但他也坦然表示，「不過，如果機會來了，我會毫不猶豫再度踏上NBA賽場。」

強森 希臘 底特律 奧運 巴黎

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