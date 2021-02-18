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NBA／林來瘋時期蓋過安東尼 林書豪：我們之間沒有不合

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪接受美國知名Podcast《THE RINGER》採訪，再度談及「林來瘋」尼克隊時期與隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的關係，他表示兩人之間從未有直接的衝突，不合的傳聞都是外界憑空杜撰。 歐新社
林書豪接受美國知名Podcast《THE RINGER》採訪，再度談及「林來瘋」尼克隊時期與隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的關係，他表示兩人之間從未有直接的衝突，不合的傳聞都是外界憑空杜撰。 歐新社

林書豪本賽季加入發展聯盟尋求重返NBA的機會，日前他接受美國知名Podcast《THE RINGER》採訪，再度談及「林來瘋」尼克隊時期與隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的關係，他表示兩人之間從未有直接的衝突，不合的傳聞都是外界憑空杜撰。

《THE RINGER》主持人向林書豪提問，「當你為暴龍效力時，我很驚訝當時你替安東尼在網路上發聲，是什麼讓你想這麼做？」當時安東尼加入火箭隊，卻被當時的教練冷凍，網友紛紛製作迷因圖（meme）嘲諷，而林書豪站出來替他發聲。

林書豪表示，「因為我從未與Melo有任何嫌隙，他為尼克隊付出了所有，我說過很多次了，我們之間沒有任何直接的衝突、他沒吼過我、我也沒吼過他、他也從未對我直接表現沮喪。」、「老實說，我不知道這些傳聞是怎麼來的，都是憑空的臆測和杜撰。」

「但這對我而言沒有差，安東尼是我的隊友，他喜歡上場、是個名人堂球員。」、「我想我們兩個都不希望翻出這麼久以前發生的苦澀事。那段時光很令人驚奇，即便現在談論起當年在紐約的時光，安東尼也會深愛著球迷並珍惜這段回憶。你怎麼會不喜歡他呢？」

「我們只是一般人，我們也都不完美，但我們都盡力了，已經不會再去抱怨什麼，這就是我現在的心態。」

在林來瘋時期，外界傳出林書豪與安東尼間不合的消息，也被杜撰成是前者選擇離開的原因。

紐約 火箭

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