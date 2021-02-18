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NBA／籃網對決衛冕軍湖人 三巨頭缺杜蘭特

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特。 法新社
杜蘭特。 法新社

組成「三巨頭」的籃網隊，客場之旅明天將前進洛城，挑戰「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的衛冕軍湖人隊，不過籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）確定缺陣，厄文（Kyrie Irving）也出賽成疑，三巨頭確定無法合體。

杜蘭特已因左腳拉傷連續缺席兩戰，他雖隨隊展開連續5戰的客場旅程，一邊治療球隊稱之「輕微」的傷勢，但明天確定連續3場免戰。

前一場因下背部緊繃缺陣的厄文，目前也列入觀察名單，明天能否上陣還不明朗。

籃網在交易來「大鬍子」哈登（James Harden）後組成東區「三巨頭」，但3位明星球員目前僅一起打了7場比賽，其中杜蘭特已缺席近30場比賽的11場。

杜蘭特上季因阿基里斯腱復健整季沒出賽紀錄，本季重回球場，繳出場均29分、7.3籃板和5.3助攻數據，籃網目前18勝12敗戰績在東區也僅次於龍頭76人隊。

湖人目前戰績22勝7敗，在西區也排第2，落後領先的爵士隊2場勝差。

籃網 杜蘭特 厄文

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