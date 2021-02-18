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NBA／柯瑞拉尾盤退熱火 前隊友都嗨了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞(左)與前隊友伊古達拉。 歐新社
柯瑞(左)與前隊友伊古達拉。 歐新社

前三節手感不佳，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）第四節開始的回溫表現仍能扮演英雄，今天他25分有11分集中在第四節和延長賽，包括延長賽最後17秒的關鍵外線，率隊以120：112力退熱火隊。

柯瑞前三節18投錯失13球，三分線表現更是15投僅2中，總共只拿14分，不過第四節和延長賽合計7投中3，包括5投3中的三分球；尤其熱火延長賽以109：109扳平比數時，勇士接續8分都和柯瑞有關，不是他傳出助攻，就是自己將球送進框，助隊2連勝。

柯瑞還傳出平本季個人最佳的11次助攻，另有7籃板，「拉尾盤」表現讓網路上讚嘆聲不斷，和柯瑞曾當隊友的帕楚利亞（Zaza Pachulia）說：「無關乎你怎麼開始，重點是如何收尾。」

勇士球團推特則寫道「柯瑞等於關鍵」、「柯瑞又來了」；網路上稱柯瑞打球有十足觀賞性、該拿MVP的讚美也不少，帶起不少話題。

柯瑞 勇士 熱火

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