NBA／林書豪因傷缺陣 美媒：重返聯盟恐成阻礙

林書豪日前加入發展聯盟，目的就是為了證明自己還能保持健康，並尋求重返NBA的機會，但近期卻傳出現況不盡人意——在美國時間星期三對上坎頓劍客的比賽林書豪因為背部緊繃而缺席。

據美國當地廣播節目《NBC Sports Bay Area》指出，林書豪的背傷程度仍未有進一步消息，但也未明示這是個嚴重的傷勢，唯一能確定的是，這對尋求重返NBA機會的他是個壞消息。

美記者柯騰巴克（DIETER KURTENBACH）指出，林書豪的傷病史豐富，而這也是2019年後他只好轉戰CBA的原因之一，綜觀生涯，他傷過膝蓋、背、腿筋以及腳踝等，他也在去年年末選擇加盟發展聯盟盼證明自己。

林書豪過去就曾向媒體表示，「我跟很多球隊談過，試著去爭取一份訓練營邀請，我認為他們仍對我的健康狀況有所疑慮，即使我過去兩個球季都保持健康。」、「所以我打算加入發展聯盟向人們來證明自己。」

林書豪在發展聯盟的表現不俗，甚至已經引起了幾支NBA球隊的注意，他繳出場均17.8分、7.3助攻的成績單，投籃命中率也有48%，然而背部傷勢又再一次找上了他。

此外，發展聯盟的賽事相當緊密，他們得在25天內進行15場球賽，林書豪如果將此役視為休息日是能被理解的，不過其實發展聯盟的賽程與目前不斷變化的NBA球季相去不遠。

今天的傷勢對林書豪重返NBA來說會是個阻礙，但如果他能在明天對戰韋恩堡瘋蟻的比賽中回歸並繳出好表現，那麼對他有興趣的球隊總管便不會覺得這場休戰有何大礙，但如果林書豪真的受傷勢困擾，那麼他的NBA之夢恐怕會再延一年。

勇士延長賽險勝坎頓劍客 林書豪背傷缺席

【NBA台灣／udn記者蔡佳霖／綜合外電報導】

聖塔克魯茲勇士在今天比賽中，歷經延長賽後以111比108險勝騎士下屬的坎頓劍客（Canton Charge），取得開季第2勝。不過此戰林書豪並未出賽。

根據媒體報導，林書豪是出現背部痠痛的情況，因此決定休兵一場，這也是他開季5場比賽以來首度缺席，在先前4場比賽中，林書豪場均得到17.8分7.3助攻。

由於G聯賽要在25天之內打15場比賽，因此球員適時選擇休息也是合情合理。不過美國媒體也提到了林書豪過往的傷勢問題，這很可能也會形成他重返NBA的一大阻礙。