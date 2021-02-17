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NBA／從隊友變敵人 柯瑞盼伊古達拉忘記所有戰術

聯合新聞網 / 綜合報導
明(18)日將是伊古達拉（左）離隊後首次與柯瑞(右)正面對決。 歐新社
明(18)日將是伊古達拉（左）離隊後首次與柯瑞(右)正面對決。 歐新社

勇士明(18)日將在主場迎戰熱火，這也將是兩位勇士王朝功臣柯瑞(Stephen Curry)、伊古達拉(Andre Iguodala)首次正面對決，而柯瑞在今日受訪時也難掩興奮之情，並希望他能忘記勇士的戰術。

伊古達拉自2013-14加入勇士陣容，並一同與勇士奪下三座冠軍，自己更是拿下一座FMVP，而2019-20賽季前，勇士為了迎來羅素（D'Angelo Russell）加盟，選擇將伊古達拉送往灰熊，並在去年輾轉來到熱火後再次進入總冠軍舞台。

而這也是伊古達拉離開勇士以來，與柯瑞首次正面對決，面對最熟悉的敵人，柯瑞也笑稱，「這會很有趣，我現在只希望他能忘掉所有勇士戰術，我認為他這方面很聰明，看到他穿著其他隊伍的球衣，與他對抗是一件有趣的事。」

而《NBC sports》也指出，上次兩人以敵人身分對決，已是在2013年首輪季後賽上，當時第六種子的勇士以下剋上擊敗伊古達拉帶領的金塊，柯瑞表示，「將時光倒回他還在金塊時期，是我們最後一次對決，我認為我們都有些許成長。」

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