NBA哪一個時代最強？規則與時勢打造英雄！

你若常看NBA球評談話，應會發現不少退役的球員批某某球員太軟，當年那個誰可以打爆今日的任何一隊。或者，拿出90年代的芝加哥公牛隊，與2000年的洛杉磯湖人隊、2017和18年的金州勇士隊比一比，到底誰會比較強。總之，這話題不會停，答案也是各說各話。

一般而言，多數比較是老的捍衛老的一代，嫩的捍衛嫩的族群。不過，名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）接受紐約時報的記者馬奇斯（David Marchese）專訪，卻口出驚人之語，主張自己難在今日的NBA生存。老實說，這話很難想像是賈奈特本人想法，因他全盛時期可從一號位打到五號位，能切能傳也能投球，防守更是沒話說，賈奈特說新時代NBA比較強，跟他同期的人是氣得七竅生煙吧？

退役球星賈奈特職業生涯剛好橫跨NBA球風轉變的重大階段，他不但拿過總冠軍，本身實力也超強，因此他的評論具有很大的參考價值。 陳光立／攝影

我們來仔細瞭解他怎麼說：「20年前，NBA不是這樣的打法。今天，球員根本不能用手去防守，阻止對手得分變成不可能的任務。所以你試著想一下，若把昔日的喬登（Michael Jordan）放到現在的比賽形式，你要如何防守他？」賈奈特解釋：「這個時代，你只要有創意和企圖心，就可成為聯盟頂尖的進攻好手，譬如約柯奇（Nikola Jokic）就吸收了昔日諾維茨基（Dirk Nowitzki）單腳跳投，結合自己的天賦變出新招式。柯瑞（Stephen Curry）的長距離投射與高度穩定性，為籃球帶來革命，湯普森（Klay Thompson）、里拉德（Damian Lillard）等後衛均改變了比賽。」Slam雜誌撰文報導提到，若20幾歲的賈奈特到今天的NBA打球，6呎11吋的他樣版是「強化版」席亞康（Pascal Siakam），主要擔當控球前鋒的工作。

要認定哪個時代的球員比較強是非常困難的事，光是要比喬丹(左)和詹姆斯(右)誰比較強，兩邊的支持者應該都能列出數十項理由。 2006 Fleer EXL 球員卡

我們不必扯太遠，就把時代推前20年，NBA到底產生什麼變化，會讓老的感嘆、小的不服呢？為了刺激收視率、提升對抗性，聯盟多年來都做出規模不一的規則改變，包括節奏、出手選擇。一年、兩年沒感覺，但時間拉長至10年甚至20年，回頭看就發現到，原來同樣是NBA卻已發展出不同格局。

在2000–01球季，NBA每場平均得分是95分，而到了2018–19年，每場平均得分增加到110分，比賽時間48分鐘不變，每一場卻增加了15分。這數字背後的意義為何？首先是出手次數逐年增加，再來是命中率維持43％至46％。仔細想想，多得分意味著球員攻守速度加快，以體力比較來說，打今日的NBA確實比20年前累。

NBA為了保護球員，減少肢體碰觸的機會，這讓持球進攻增加了創意和觀賞性，亦造就今日出現眾多才華洋溢的進攻好手。 陳光立／攝影

在三分線還沒出現之前，得分就只有兩分和罰球的一分。聯盟最初推三分線時，球員並未積極在外線出手，選擇保守的簡單得分（Easy shot）如上籃、中距離等。2000–01年球季，每一場投三分球的次數為12次，到2018–19年球季已經增加至33次，顯然地各隊改變進攻策略，更積極於外線出手得分。2018–19年球季，休士頓火箭隊進一步把出手次數增加到45次，命中率達到35.6％，換句話說火箭隊近一半攻勢都在三分線外。

留學多年、曾在美國大學籃壇效力的莊宗勳，過去幾年看著NBA賽事演化，現擔任籃球訓練師的他說：「比賽當然有很大的變化，過去怎麼和現在相比？要知道，2004年哈沃德（Dwight Howard）選秀能當狀元，換到今日參加選秀順位會往後。傳統長人已經不吃香，柯瑞運球一過中場就能投籃進攻，這讓大個子（Big man）價值看跌，機動性反而變成各隊建軍指標，戰場從禁區延伸到三分線外圍，且攻守轉換次數增加，能提速的球員更有用。」

由於比賽節奏加快、進攻範圍拉開，因此高個子的球員必須開發更多的工具，才能在聯盟裡生存，包括外線的投籃、進攻的策應和防守等。 美聯社

到底今日的NBA比較厲害，還是昔日NBA更具觀賞性？這答案是各有千秋。時代造就英雄，過往硬漢們籃下力拼的球賽有一定價值，而今日賽事在幾位新星帶領下，又是以更華麗、快速輪轉的方式發光發熱，且NBA仍在進化中，未來20年NBA又將如何轉變，我們不妨拭目以待。