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NBA／三巨頭缺二仍大逆轉 哈登：有人倒下有人補上 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
籃網在三巨頭缺二的情況下仍率隊取勝，獨撐大局的哈登坦言這就是一場團隊作戰所帶來的勝利果實 美聯社
籃網在三巨頭缺二的情況下仍率隊取勝，獨撐大局的哈登坦言這就是一場團隊作戰所帶來的勝利果實 美聯社

儘管「三巨頭」一口氣少了兩人，但布魯克林籃網哈登（James Harden）仍在今天與太陽之戰一肩扛起球隊勝負，在最多24分落後的情況下，籃網在下半場吹起反攻號角，尤其哈登關鍵時刻連得5分幫助籃網鎖定勝利，更讓場邊觀戰的杜蘭特（Kevin Durant）也忍不住起身為他歡呼。

籃網在1月中組成三巨頭後，至今三人僅合作了7場比賽，而今天與太陽之戰杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）也都因傷缺陣，留下哈登一人領軍出賽，儘管上半場籃網一度陷入亂流導致大比分落後，但下半場在哈登率領下展開反撲，最終籃網也在他進帳38分11助攻，哈里斯（Joe Harris）也有22分表現下，以4分差距完成戲劇化逆轉秀。

談到在缺少兩名搭擋的情況下仍率隊取勝，哈登坦言這就是一場團隊作戰所帶來的勝利果實，「這就是團隊真正的定義，當你有一、兩個人倒下時，另外一個人隨即填補上，我們打球的方式以及潛力真的讓人感到興奮。」

籃網今天不僅先發球員表現亮眼，替補席上也貢獻了40分，總教練奈許（Steve Nash）坦言這一場勝利讓團隊士氣大增，「我們整個休息室都在震動，大家都為此感到興奮，對於士氣也有很大幫助，在缺少了杜蘭特和厄文的情況下，我們還找到落後24分贏球的方式，他們展現出最大的拚勁。」

籃網 哈登 杜蘭特

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