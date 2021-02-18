消失的主場優勢 洛城雙雄在家硬不起來？

主場優勢原本是各隊在追求戰績上的依靠之一，然而由於疫情影響，這一季的NBA比賽少了現場觀眾的加油，也連帶削弱了各隊的主場優勢。雖然聯盟中的頂級強隊在自家主場的表現依舊強勢，但湖人和快艇卻是個令人意外的例外，他們本季在客場的勝場表現要比主場來得好。為什麼這兩支明星豪門無法和以往一樣在自家主場稱雄？

上一季復賽之後，各隊集中在泡泡園區出賽，除了沒觀眾，參與復賽的球隊也不需要在不同城市之間移動，傳統的主場優勢可以說是完全不存在，各隊在主客場表現的平均差異，也創下了史上新低的紀錄。本季依舊沒有觀眾，但各隊回到各自的主場出賽之後，主場優勢有所回昇，目前大多數球隊在家還是勝多輸少，主場勝率也比客場高。

目前全聯盟勝率在五成以上的球隊，只有馬刺和灰熊兩隊在主場敗績比勝場多。而頂尖強隊當中，西區第一的爵士（13-2） ，和東區的76人（11-2）及公鹿（9-3）目前在主場有長紅的戰績，也讓這三隊站上聯盟的排頭位置。

爵士今年主場有如銅牆鐵壁，客隊想要來踢館常常踢到斷腳而歸。爵士近4戰在主場狂宰塞爾蒂克、公鹿、熱火、76人，最少都贏11分以上。 美聯社

雖然沒有球迷助威，但各隊留在家裡出賽，一來免去了舟車勞頓的不利影響，二來加上對於自家球場的熟悉程度，兩相加乘之下，讓多數的球隊在主場的表現依舊強勢。不過，對於分居西區二三名的湖人及快艇來說，情況卻有一點不同。截至本週三，兩隊主場戰績分別是9勝4敗及10勝4敗，雖然表現已經不錯了，但他們客場勝率都要比主場的表現來得好。為什麼會出現這樣的差異？而這樣的情況，對於兩隊接下來的排名又會有什麼樣的影響？

若是分析可能的原因，可以提出三個解釋。第一個可能是客隊的心理優勢變強了。在沒有觀眾加油助威的情況之下，主隊能從球迷那裡獲得的助力原本就減弱了，有總教練進一步指出，對於客隊來說，因為少了敵對球迷的干擾，他們在比賽時的競爭心態變得更強。而洛杉磯的球迷在觀戰時的表現一直以來就比較具有侵略性，過去在滿場的史坦波中心出賽對於客隊來說非常不好打。而今，少了這群善於鼓躁的熱情球迷，一消一長之間，客隊在洛城能獲得的優勢要比過去來得更加明顯。

第二個可能，則是原本精采的洛城夜生活因疫情受限，少了讓人分心的娛樂活動，讓客隊更能專注地準備比賽。移動到不同城市去比賽是一種生活的日常，而每一座城市都有自己的特色，對許多球員來說，洛杉磯多采多姿的夜店文化更是充滿了吸引力。然而在防疫的管制之下，球員不能像過去那樣自由行動，所以到洛城比賽和去其他城市沒什麼不同，也只能在飯店和球場之間移動，這也讓客隊球員更能專心備戰。

第三個可能，則是兩隊的賽程安排與過去不同。目前上半季的賽程，洛城雙雄只會交手一場比賽，這讓共用同一個主場的兩隊少了過往的優勢。過去在湖人的人氣遠勝過快艇的年代，湖人即使在快艇的客場出賽，也跟在主場比賽沒什麼兩樣。而隨著快艇逐漸擺脫萬年爛隊的泥淖，晉昇聯盟一級強隊之後，無論是哪一隊在史坦波中心做主隊，兩隊的比賽優勢可說是勢均力敵。本季當兩隊交手的場次變少，這樣的優勢也隨之減弱。

快艇近來主將大缺賽，卻反而在主場打出2連勝，可見球隊戰力之深厚，只是平常實力有所保留。 美聯社

這樣的主場優勢差異，對於兩隊彼此競爭的態勢帶來了微妙的影響。本季兩隊依舊沿續上一季的戰略預想，視彼此為爭冠的唯一對手。雖然近來爵士靠著八連勝而衝上西區第一，但領先第二名的湖人只有1.5場勝差。湖人和快艇眼中的第一要務，仍是以打敗同城的對手為主。在這樣的情況下，任何一點優勢的差異，都會影響兩隊接下來的排名發展。

兩隊戰績一直咬得很緊，目前快艇只落後一場。若是兩隊在主客場的表現趨勢維持不變，在主場優勢不明顯的情況下，兩隊上半季的分水嶺將會落在客場戰績上一較高下。也就是說，哪一隊在接下來的比賽中能搶到更多客場勝利，就能搶佔更多優勢。

在剩下來的上半季賽程之中，湖人還有六場主場要打，但只剩三場客場比賽。至於快艇則是在主場六連戰之後，要連打五場客場比賽。以賽程的安排來看，對快艇比較不利。畢竟再怎麼會打客場，要連打五場也實在太嗆了。加上兩隊都會對上近況火熱的爵士，只不過湖人是客場作戰一場比賽，而快艇則是連兩場在洛城做東，所以這一點對快艇來說更為不利，湖人有希望在這樣的情況下穩住既有的領先。

不過，湖人的利空消息也不小。尤其是主將戴維斯（Anthony Davis）近來陷入阿基里斯腱的傷勢疑慮，這一點可能會讓湖人無法全力施為，相較於陣容深度驚人的快艇，湖人會比較吃虧。而快艇在那客場五連戰之中，將會兩度遇上主場戰績奇差無比的灰熊（4勝7敗），這樣的優勢也會更加提昇他們的客場戰績。若是快艇能在主場挺過爵士的踢館，他們將有可能從後超車，並將這股氣勢帶入下半季。

戴維斯(左)的傷勢已成為湖人拚衛冕的一大隱憂，快艇要大幅超車可能就要趁現在。 美聯社

本季因為新冠疫情持續擾局，聯盟整體的主場優勢依舊不像過去明顯，而湖人和快艇更是因此而失去了原本的優勢。接下來湖人若想要二連霸，或是快艇想要在季後賽創下隊史新高，都得想辦法克服目前的劣勢，才有可能在上半季結束之前，搶到更有利的位置。