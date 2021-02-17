NBA／今日戰績表 哈登38分11助攻斷太陽6連勝

有台裔球星林書豪所屬的NBA發展聯盟(G-League)在上周正式開打，這個號稱NBA小聯盟的一共18隊，就像當時NBA球隊復工一樣，本季先在佛州奧蘭多打閉門賽，隔絕外界的病毒干擾，不過這個聯盟後勢值

2021-02-17 07:00