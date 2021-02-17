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NBA／今日戰績表 哈登38分11助攻斷太陽6連勝

聯合新聞網 / 整理
籃網三巨頭僅哈登出賽，他也奮力率隊演出24分逆轉秀！ 歐新社
籃網三巨頭僅哈登出賽，他也奮力率隊演出24分逆轉秀！ 歐新社

NBA今日戰績表

金塊 99:122 塞爾蒂克 -

鵜鶘 144:113 灰熊

暴龍 124:113 公鹿

湖人 112:104 灰狼

拓荒者 115:104 雷霆

籃網 128:124 太陽

延期 馬刺 vs. 活塞

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 尼克 vs. 魔術

08:30 老鷹 vs. 塞爾蒂克

08:30 火箭 vs. 76人(Eleven Sports1)

09:00 活塞 vs. 公牛

09:00 溜馬 vs. 灰狼

09:00 金塊 vs. 巫師

10:00 拓荒者 vs. 鵜鶘

10:00 雷霆 vs. 灰熊

11:00 熱火 vs. 勇士 (緯來體育台、ELTA體育台1)

11:00 爵士 vs. 快艇

延期 公牛 vs. 黃蜂

延期 馬刺 vs. 騎士

延期 活塞 vs. 獨行俠

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