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NBA／今日戰績表 哈登38分11助攻斷太陽6連勝
NBA今日戰績表
金塊 99:122 塞爾蒂克 -
鵜鶘 144:113 灰熊
暴龍 124:113 公鹿
湖人 112:104 灰狼
拓荒者 115:104 雷霆
籃網 128:124 太陽
延期 馬刺 vs. 活塞
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 尼克 vs. 魔術
08:30 老鷹 vs. 塞爾蒂克
08:30 火箭 vs. 76人(Eleven Sports1)
09:00 活塞 vs. 公牛
09:00 溜馬 vs. 灰狼
09:00 金塊 vs. 巫師
10:00 拓荒者 vs. 鵜鶘
10:00 雷霆 vs. 灰熊
11:00 熱火 vs. 勇士 (緯來體育台、ELTA體育台1)
11:00 爵士 vs. 快艇
延期 公牛 vs. 黃蜂
延期 馬刺 vs. 騎士
延期 活塞 vs. 獨行俠
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