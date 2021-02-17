發展聯盟臥虎藏龍 名符其實NBA小聯盟

有台裔球星林書豪所屬的NBA發展聯盟(G-League)在上周正式開打，這個號稱NBA小聯盟的一共18隊，就像當時NBA球隊復工一樣，本季先在佛州奧蘭多打閉門賽，隔絕外界的病毒干擾，不過這個聯盟後勢值得觀察，畢竟它是NBA直屬的小聯盟，由NBA直接操作，有品牌保證、有專業行銷，且將來可能成為具有NBA潛力的高中籃球員畢業後的一條出路。在不久未來，該聯盟還將會是北美地區一個橫跨三國(加拿大、美國與墨西哥)的職業運動聯盟，它的發展不可忽視。

就在該聯盟於上周(10日)上午開打前，ESPN的紐約廣播電台還特別為聯盟做了點宣傳，由ESPN運動新聞主播梅漢提(Zubin Mehenti)、前美足明星接球員強森(Keyshawn Johnson)和在大學時聲名大噪的杜克大學後衛威廉斯(Jay Williams)主持節目中，一起探討了林書豪和發展聯盟目前的情況與趨勢。

大家分別回憶到九年前的二月林來瘋颳起，先是從籃網隊的比賽打出，接著2012年2月10日那一天林書豪的紐約尼克隊在不被看好的情況下，在主場籃球殿堂MSG來個「甕中捉湖人」，硬是強壓布萊恩(Kobe Bryant)領軍的洛杉磯湖人隊，那場比賽林書豪獨得38分、7助攻，引起了全世界的關注。

林書豪(右)在尼克隊時期對湖人之戰，曾與布萊恩(左)互演飆分秀，分別拿下38分和34分，沒想到兩人在後來成為隊友。 美聯社資料照片

雖然林來瘋來的快，發作的很短暫，但是確實為球迷留下無限的回憶，即使到了九年後的此時，發展聯盟在開打時的首場比賽，還想繼續用當時的餘溫來炒作，因此刻意在上周選擇林書豪所屬的聖塔克魯茲勇士隊與聯盟直屬的點火隊(G-League Ignite)作為開幕戰，美國媒體也很關注此事，特別由ESPN第二台來直播這場球賽。

會選擇這場比賽來做為首發，一方面是看中林書豪還依然有的市場價值和人氣，最重要的是想藉由此直播比賽來推銷發展聯盟的直屬隊-點火隊，點火隊是一支由NBA老鳥球員和準備想要挑戰NBA殿堂等待參加選秀的老少混合軍組成，隊裡有老將如傑克(Jarrett Jack)、強森(Amir Johnson)等，但比較值得注意的是兩名極具天賦的高中生庫明佳(Jonathan Kuminga)和格林(Jalen Green)的表現。

37歲的老將傑克(中)也曾打過勇士、尼克、籃網、暴龍等球隊，目前在發展聯盟等待重回NBA的機會。 歐新社資料照片

說實話講到尾還是錢，發展聯盟去年將年薪提高至50萬金，配合原先有的培育計畫和未來可赴合作的大學領取獎學金繼續讀書，立即吸引了不少好手加入，庫明佳和格林就是，兩人在老將的配合下，也打得著實不錯，目前點火隊的戰績和奧斯丁馬刺隊並列發展聯盟第一名。

發展聯盟是NBA的小聯盟，具有的功能就像職棒小聯盟一樣，讓老人有歸屬、有球可打，讓年輕人有機會做發展與調整的跳板，更重要的是也讓教練有準備的舞台，目前在NBA發光的兩位教練多倫多暴龍的諾斯(Nick Nurse)和猶他爵士隊史奈德(Quin Snyder)都曾在發展聯盟執教過，兩人到了NBA後也都發展滿好的，因此今年聯盟就直接指派前湖人隊老將蕭恩(Brain Shawn)來帶點火隊，也是看準了蕭恩未來還要重返NBA執教的。

其他目前在發展聯盟幾名重要人士還包含筆者個人相當喜歡的前溫哥華灰熊隊大前鋒羅辛(Shareef Abdur-Rahim)，他是目前聯盟的總裁；前NBA知名教練卡爾(George Karl)的兒子小卡爾(Coby Karl)和「火鍋大王」木桶伯(Dikembe Mutombo)的剛果同鄉穆湯波(Patrick Mutombo)，都分別在擔任發展聯盟教練。

羅辛(左)是1996年的選秀探花(狀元是艾佛森)，灰熊的創隊元老，雖然只在2002年入選明星賽一次，但其實已打出明星球員的身手，現在成了發展聯盟的總裁。 歐新社資料照片

就如上述威廉斯所述，他曾經短暫打過發展聯盟，每場球賽中老球員想被召回、小球員是為未來生計而打，球賽打得激烈程度比NBA還過有之無不及。這些年來包含好幾位「格林們」(Danny Green & Gerald Green)、懷塞德(Hassan Whiteside)等都是從發展聯盟打回NBA的。而最讓人津津樂道的就是當時湖人隊簽下在發展聯盟浪跡10年的英格蘭(Andre Ingram)，當年被湖人隊叫上來時剛好是32歲，和林書豪目前的年紀一樣大，因此對林書豪來說，重回NBA或許機會渺茫，但也不是不可能，一切還是事在人為。