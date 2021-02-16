NBA／柯瑞、格林聯手退騎士 勇士隊友讚將比賽變藝術

金州勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在今天出戰克里夫蘭騎士的比賽中展現火燙手感，僅打三節就投進7顆三分球拿下36分，不僅幫助勇士以129：98輕取騎士，還成為繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，史上第二位連續10場得分在25分以上且命中率超過5成的後衛。

在球隊禁區戰力告急的情況下，勇士柯瑞近幾場比賽靠著更兇猛的外線火力來帶領球隊，包括今天僅打三節就拿下36分在內，過去6場比賽平均得分來到37.3分，讓勇士將戰績仍維持在西區中段班。

不僅柯瑞的表現優異，近幾場比賽代班中鋒的格林（Draymond Green）也展現全能身手，今天出戰騎士送出平生涯紀錄的16助攻，截至今天為止他本賽季的總助攻數大於總籃板數，又大於總得分，展現其對於比賽的特殊影響力。

談到球隊雙星的表現，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為，兩人在場上的合作就像在小朋友後院玩美式足球一樣隨心所欲，「他們之間配合最大樂趣在於不斷創新，兩人間的搭配就像小朋友在後院玩美式足球，他們想出戰術然後畫在地上，接著就馬上實現出來。」

而勇士後衛托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）更直言，兩人間的合作已經把籃球提升至藝術層級，「他們兩人對於比賽的理解已經不是與我們同一個層級，站在欣賞比賽的角度來看，這對我來說已經是藝術。」