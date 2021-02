NBA／林書豪獲多隊關注 美媒稱簽約勇士並非首選

「豪小子」林書豪今天第四度代表聖塔克魯茲勇士在G聯盟出賽,並繳出17分8助攻的數據,儘管球隊最終仍是吞下敗仗,但當地媒體認為林書豪的表現已確實引發一些NBA球隊的關注,不過對於金州勇士來說,是否要簽下林書豪仍處在一個兩難的局面。

林書豪在今天出戰暴龍G聯盟附屬球隊的比賽中,儘管手感不佳僅有15投6中的表現,但仍有17分8助攻進帳,開季前4場比賽繳出平均17.8分7.3助攻1.5抄截的數據,儘管數據不算特別突出,但穩定的供輸仍舊引發美國媒體的關注。

💬"We just gotta take the loss and learn from it and respond."

- Jeremy Lin says after @GLeagueWarriors lost to @Raptors905 135-125.

He has has 17 PTS and team-high 8 AST in 36 MIN.@JLinPortal @BobJLin7 @Mi_sao_chan @ScoopB @faithforjlin pic.twitter.com/ApZMrxLFka