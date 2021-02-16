NBA／綠衫軍欠激情不排除交易 安吉：球迷沒太多耐心

在開季前26場比賽僅打出五成勝率的13勝13敗，尤其近15場比賽慘吞10敗後，波士頓塞爾蒂克的陣容異動傳聞四起，球團籃球事務總裁安吉（Danny Ainge）在今天受訪時也坦言，球員交易已經是不得不為的狀況。

身為東區的傳統勁旅，塞爾蒂克近幾個賽季以年輕雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）打造球隊陣容，儘管這個賽季兩人的表現依舊優異，但球隊的戰績卻不如預期，除了與主控華克（Kemba Walker）的膝傷有所關聯外，過去引以為傲的板凳群表現也嚴重走鐘。

而塞爾蒂克總裁安吉在今天受訪時也坦言，球員表現不如預期是最大關鍵，而該負起最大責任的正是他本人，「我們沒有打出所需的激情，這問題出在球員們身上，而球員的表現就是我的責任，我不會說是哪些球員，這個責任必須由我承擔，因為是我建構了這支球隊，我必須找出問題並作出改善。」

對於外界認為塞爾蒂克必須走向球員交易一途來突破困境，安吉也坦言目前已經走到不得不為的狀況，「改變名單並不代表就能改變現況，但現在可能要透過這個方式來解決問題。」

NBA本賽季的交易截止日將是在3月26日，也代表塞爾蒂克仍有一個多月的時間來考量陣容異動的利弊，安吉也坦言現在還不到需要恐慌的時刻，「現在還沒有到我的底線，因為我們還不夠健康，表現也還不夠好，所幸球員都還很年輕。但我也知道球迷通常都沒有太多耐心，所以我們必須展現更多迫切感，球員也必須展現已經意識到自己的責任感。」

而根據美國媒體臆測，除了泰托姆、布朗不會出現在塞爾蒂克的交易名單外，剩下的球員出現在檯面上都不足為奇，包括傷癒歸隊後無法展現昔日宰制力的華克。