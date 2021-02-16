史上最好的柯瑞 但還不夠格拿MVP

年度MVP熱門人選，NBA官網排名第一是湖人前鋒詹姆斯，第二是76人中鋒安比德，第三是金塊中鋒約柯奇，這三人不管是球隊戰績、個人表現數據、比賽統治力都很有說服力。排第四的籃網前鋒杜蘭特，個人數據很出色，但球隊戰績就差上許多。

年度MVP(最有價值球員)評比，除了球隊戰績、比賽統治力和個人數據，另外更重要考量是球隊對他的依賴性和創造關注力，至於還有一項比較主觀、難以界定的叫做「帶隊能力」，比如詹姆斯帶隊能力，太陽後衛保羅帶隊能力，兩人是業界公認最頂尖兩大領袖球星。

勇士後衛「咖哩」柯瑞在官網MVP排名大約在第8-9名之間，勇士戰績14勝13敗，西區第八，柯瑞場均29.9分、5.9助攻、5.4籃板，三分球命中率4成29，投籃命中率4成93，咖哩出色表現和個人數據、比賽影響力、關鍵球一點都不輸2016年摘下年度MVP的咖哩。

柯瑞(右)本季的投籃命中率、三分球命中率、罰球命中率都在生涯最佳狀態，與他弟弟一樣手感都是熱到發燙。 美聯社

對咖哩來說，今年33歲咖哩可能是「史上最好咖哩」，因為咖哩這一季隊友沒有湯普森，沒有更全面會得分的格林，更沒有超級杜蘭特，勇士甚至沒有一個合格內線長人。咖哩今年就是靠著個人能力和出色應變，帶領一票勇士平凡隊友打出5成19勝率戰績，面對每一個對手場場「一釘人四區域」死纏柯瑞的防守，他還是打出超級數據和個人表現，同時帶領勇士打出超乎預期戰績。

我同意NBA球評柏金斯( Kendrick Perkins)評論，「在年度MVP討論中，應該要把柯瑞擺進前五，他打出比2015、2016年更出色、更瘋狂表現和數據，勇士現難在西區所處的位置和表現，帶動隊友，全面提升團隊戰力，這一切都是柯瑞為勇士帶來的戰力」。柏金斯把柯瑞放在年度MVP榜第四名，僅次於詹姆斯、安比德、約柯奇，這是很有深度而且大格局、中肯評論。

目前個人表現與球隊戰績夠格跟詹姆斯競爭年度MVP的球員，只有獲選上月東西區最佳中鋒的安比德(右)與約柯奇(左)。 截圖自NBA官方推特

今年柯瑞是一個更出色的柯瑞，他打得更聰明，球風更刁鑽，柯瑞不但要狂射三分，保持穩定得分和輸出，更要帶動隊友，擺脫一釘人四區域包夾。更重要的是：柯瑞幾乎不能失常，因為他沒有另外一個全明星隊友支撐和協助，勇士攻防兩端所有一切都需要柯瑞帶領。

勇士教練柯爾說，「很多時候我只能耐心的看著柯瑞表演，期待他能改變比賽，最好能投進不可思議進球，因為我根本無法為他設計什麼特別戰術，他在球場上需要靠自己直覺和臨場應變去做出修正，不管是空手跑動，指揮隊友設下掩護，還是努力突破，直搗對手禁區創造各種得分機會和可能...」。

柯瑞過去這幾年已經被所有對手「徹底針對」，兩人包夾、三人夾擊、全面換防是防守柯瑞基本陣式，更多對手在中線柯瑞尚未持球就開始壓迫，迫使柯瑞減少持球，甚至出球時發生失誤，降低柯瑞可能帶來的傷害。NBA歷史上從來沒有人遭遇過這樣的防守對待，張伯倫沒有，喬丹沒有，布萊恩同樣沒有。

柯瑞(中)只要一拿到球，對手常常就是一堆人上來包夾，這讓他的神奇表現更加難能可貴。 美聯社

NBA歷史上針對持球員的包夾，最多就是在三分線外，在中線包夾、全面換防、多人圍堵柯瑞，過去幾年司空見慣，柯瑞和柯爾早就見怪不怪。

今年的咖哩是一個更好、更出色、更難防守的柯瑞，他幾乎靠著一個人力量帶著陣容殘破勇士前進，勇士也有機會打進西區季後賽，創造另一個「奇蹟」。

但咖哩不是年度MVP，勇士的戰績並不具有說服力，僅管他有這樣的資格與肯定，他就跟湖人詹姆斯、太陽保羅一樣，擁有一種獨具帶隊和領袖魅力，那種魅力和帶隊能力，才是真正年度MVP衡量價值。