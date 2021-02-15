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NBA／今日戰績表 AD阿基里斯腱緊繃傷退狀況未明

聯合新聞網 / 整理
AD一拐一拐地走進休息室，傷勢情況不太樂觀，明天將接受MRI檢查。 美聯社
AD一拐一拐地走進休息室，傷勢情況不太樂觀，明天將接受MRI檢查。 美聯社

NBA今日戰績表

塞爾蒂克 91:104 巫師

灰狼 116:112 暴龍

馬刺 122:110 黃蜂

鵜鶘 112:123 活塞

拓荒者 121:118 獨行俠

公鹿 109114 雷霆

魔術 90:109 太陽

湖人 105:122 金塊

灰熊 124:110 國王

騎士 111:128 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 公牛 vs. 溜馬

08:00 火箭 vs. 巫師(愛爾達體育1台)

08:30 老鷹 vs. 尼克

10:00 76人 vs. 爵士(緯來體育台)

11:00 騎士 vs. 勇士(緯來體育台D-Live)

11:00 熱火 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

11:00 籃網 vs. 國王(Eleven Sports 1)

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體育

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