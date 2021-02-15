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NBA／今日戰績表 AD阿基里斯腱緊繃傷退狀況未明
NBA今日戰績表
塞爾蒂克 91:104 巫師
灰狼 116:112 暴龍
馬刺 122:110 黃蜂
鵜鶘 112:123 活塞
拓荒者 121:118 獨行俠
公鹿 109114 雷霆
魔術 90:109 太陽
湖人 105:122 金塊
灰熊 124:110 國王
騎士 111:128 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 公牛 vs. 溜馬
08:00 火箭 vs. 巫師(愛爾達體育1台)
08:30 老鷹 vs. 尼克
10:00 76人 vs. 爵士(緯來體育台)
11:00 騎士 vs. 勇士(緯來體育台D-Live)
11:00 熱火 vs. 快艇(愛爾達體育1台)
11:00 籃網 vs. 國王(Eleven Sports 1)
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