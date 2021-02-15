NBA／今日戰績表 AD阿基里斯腱緊繃傷退狀況未明

上一戰差點對金塊演出下剋上的驚奇戲碼，雷霆卻可說敗在自家小將烏龍妨礙中籃，今天（15號）對公鹿終於順利當成攪局者，以114比109爆冷拿下勝利。 兩度跟湖人鏖戰至延長才惜敗，又搞砸了對金塊的大好

2021-02-15 12:10