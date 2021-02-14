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NBA／今日戰績表 太陽布克攻36分打敗76人拉出5連勝
NBA今日戰績表
76人 111:120 太陽
溜馬 125:113 老鷹
籃網 : 勇士
熱火 : 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
02:00 塞爾蒂克 vs. 巫師
08:00 灰狼 vs. 暴龍
08:00 馬刺 vs. 黃蜂
08:00 鵜鶘 vs. 活塞
08:30 拓荒者 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 公鹿 vs. 雷霆(Eleven Sports 1)
10:00 魔術 vs. 太陽
11:00 湖人 vs. 金塊(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 灰熊 vs. 國王
11:00 騎士 vs. 快艇
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