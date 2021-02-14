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NBA／今日戰績表 太陽布克攻36分打敗76人拉出5連勝

聯合新聞網 / 整理
布克(右)。 路透
布克(右)。 路透

NBA今日戰績表

76人 111:120 太陽

溜馬 125:113 老鷹

火箭 99:121 尼克

籃網 : 勇士

熱火 : 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

02:00 塞爾蒂克 vs. 巫師

08:00 灰狼 vs. 暴龍

08:00 馬刺 vs. 黃蜂

08:00 鵜鶘 vs. 活塞

08:30 拓荒者 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 公鹿 vs. 雷霆(Eleven Sports 1)

10:00 魔術 vs. 太陽

11:00 湖人 vs. 金塊(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 灰熊 vs. 國王

11:00 騎士 vs. 快艇

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