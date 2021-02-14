NBA／今日戰績表 太陽布克攻36分打敗76人拉出5連勝

林書豪所屬的聖塔克魯茲勇士日前替G聯盟賽季揭序幕，不過繳18分的他未能幫助球隊擊敗引燃取得開胡勝，今天（13號）對德拉瓦藍衣又以92比103吞敗。 同樣擔任先發的林書豪此役表現並不佳，10次出手

2021-02-13 10:50