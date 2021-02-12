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NBA／今日戰績表 柯瑞第17次單場至少10記三分冠聯盟

聯合新聞網 / 整理
柯瑞單場轟進40分外加10記三分球，這是他生涯第17次生涯單場至少10顆三分球，後面5人加起來還少他1次！ 美聯社
柯瑞單場轟進40分外加10記三分球，這是他生涯第17次生涯單場至少10顆三分球，後面5人加起來還少他1次！ 美聯社

NBA今日戰績表

暴龍 106:120 塞爾蒂克

熱火 101:94 火箭

溜馬 111:95 活塞

魔術 105:111 勇士

76人 114:118 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 尼克 vs. 巫師

08:00 灰狼 vs. 黃蜂

08:30 馬刺 vs. 老鷹 (Eleven Sports 1)

08:30 鵜鶘 vs. 獨行俠 (緯來體育台 Live、愛爾達體育1台)

09:00 活塞 vs. 塞爾蒂克

09:00 快艇 vs. 公牛

10:00 雷霆 vs. 金塊

10:00 公鹿 vs. 爵士 (緯來體育台 D-Live)

11:00 灰熊 vs. 湖人 (Eleven Sports 1、、愛爾達體育1台)

11:00 騎士 vs. 拓荒者

11:00 魔術 vs. 國王

NBA戰績排行

體育 火箭

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