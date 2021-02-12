挽救喬丹選秀眼光 黃蜂改運連兩季上演大驚奇

籃球大帝喬丹名留青史的豐功偉業想必不用多說，但他向來的選秀眼光卻遠不如他在球場上擁有剽悍戰功。打從巫師復出時期，或在山貓，黃蜂時代自己當起老闆以來，喬丹涉入制服組操作，無論是球團屢次握有的樂透籤，或是交易、簽約操作，喬丹的選人眼光始終被打上問號甚至負評。

籃球之神喬丹 滿滿看人失敗黑歷史

從選秀的黑歷史來看，喬丹主導下的選秀，一再錯失於選秀會當中挑到能改變球隊體質的未來核心。從著名的2001年選秀，布朗(Kwame Brown) 在喬丹欽點之下，成為歷史上首位高中狀元。但他的天賦，球商與態度始終達不到巫師與喬丹的期盼，被外界譏為水貨狀元。

2006年探花郎莫里森(Adam Morrison)，貴為NCAA得分王，擁有6呎8吋身高搭配細膩的手感與各位置的射程範圍，讓他殺翻大學戰場。進入聯盟後，運動能力不佳的缺點一一曝露，無法擺脫貼身防守，也影響到他引以為傲的投籃。此外，他一直在對抗著糖尿病所帶來的身體消磨，生涯第二年遭逢左膝前十字韌帶斷裂導致賽季報銷，為他的生涯打上重重一擊。短短四年出賽生涯不免被冠上水貨探花之稱號，跟著湖人二連霸拿過兩枚冠軍戒，已是職業生涯能給他的回憶了。

喬丹在球員時代號稱籃球之神，在場上呼風喚雨幾乎無所不能，但退休後自己經營球隊時卻是一塌糊塗，在挑選球員方面還成為笑柄。 美聯社資料照片

2011選秀，當時的山貓以首輪第9順位撿到以身材矮小與轉型定位而身價下滑的大學冠軍隊MVP華克(Kemba Walker)，陣中虛位以待的控球後衛，讓華克往後的生涯也真正轉型成為黃蜂在喬丹接手後最具指標性的自家球星。只可惜沒有出色團隊戰績背書，加上小市場球隊的劣勢，不足以吸引大咖帶槍投靠，球團補強效果有限。而且為了留住主力或補強，時常都有溢價搶人之舉，導致未來薪資空間在操作上缺乏彈性。本季終於認賠殺出貝頓(Nicolas Batum)最後一年2710萬美元合約，便是著名一例。

好景不常的在補進華克那年之後，高層於每年選秀會後又開始懊惱不已的輪迴。2012梯選秀，創下史上最低勝率還是沒幫他們抽中狀元籤，最終錯過了神獸級的戴維斯(Anthony Davis)，卻拿榜眼籤挑上喬丹欽點的搖擺人麥可.基德-吉爾克里斯特(Michael Kidd-Gilchrist)，跌破眾人眼鏡。幾乎沒自主進攻威脅與投籃的吉爾克里斯特，是角色尷尬的防守苦工，職業生涯因傷勢起起伏伏，用榜眼這個位置補進他著實浪費。這一次錯誤選擇便錯過了第三順位的優質得分機器，當今聯盟得分王比爾(Bradley Beal)，也錯失和華克合組強大後場的可能。

繼歐羅伍坎迪、畢斯利、卡特-威廉斯後，基德-吉爾克里斯特(右)又成為一位讓球隊失望的麥可。 歐新社資料照片

隔年球隊選秀順位位居第四，挑中了防守型苦工賽勒(Cody Zeller)，依舊是筆無法改變球隊未來的投資，當年更沒人料到第13順位的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)才是最大璞玉。 後續幾年內還有馮萊(Noah Vonleh)、卡明斯基(Frank Kaminsky)最後也都無法有效增強禁區攻防兩端的戰力。

驚奇接連竄出的兩年 黃蜂即將改運

失去一哥華克離隊的近兩個球季，黃蜂反而接連出現驚奇，選秀會上運氣不錯，陣容強化也有收穫，本賽季至今暫居東區第六，近十場勝率達六成，狀態正火。其中關鍵點要由上賽季說起，原先被寄望扛起華克主控缺額的洛齊爾(Terry Rozier) 與團隊磨合狀況不佳，且傷勢斷斷續續影響調整。一大段時間黃蜂靠著二輪新秀出身，具備挑戰最佳進步獎資格的大驚奇葛拉罕(Devonte' Graham)撐起球隊組織、得分的重責大任。

另外側翼戰力也終於得到年輕化，且富有潛力待開發，連兩年的首輪第12順位布里吉斯(Miles Bridges)、華盛頓(P.J. Washington)，還有馬汀兄弟檔將黃蜂在這項環節的輪值給填補起來。其中二年級生華盛頓，場均籃板、火鍋都是隊上第一名，在先發大前鋒角色上扮演稱職。

黃蜂在2018年選秀後用亞歷山大換來布里吉斯(左)，原本看似非常失敗的交易，在布里吉斯越打越好之後，說不定未來有機會演出大逆轉！ 美聯社

新援則是本季加入了海瓦德(Gordon Hayward)的奧援。喬丹老闆砸下4年1.2億美元，盼望海瓦德重拾大傷前的身手，跟海瓦德主張的揮灑空間不謀而合。於季前被外界質疑的一紙大約，卻在本季海瓦德擺脫傷勢陰霾後，讓人對喬丹的補強眼光有所改觀。海瓦德扮演起球隊得分王，場均繳出22.9分5.5籃板3.9助攻1.2抄截，令人驚艷，成功迎向昔日風采之中。

而洛齊爾本季也開始反彈，向上成長，平均18.6分，單場3.2顆三分球，命中率高達43%，整體投籃命中率則有47%，刻意讓他減少組織，專職進攻的角色看來已有助於他融入到團隊之中。

對比於本季在綠衫軍，無論是場均得分，兩分球，三分球命中率都創下新人年以來新低的華克，今年的洛齊爾不僅用實際表現來替喬老闆發聲，且年薪比華克少了近一半，如今回頭看就彰顯這筆合約的高性價比。

相較於華克在塞爾蒂克持續在走下坡，當初用華克換來的洛齊爾(左)本季大步向前，不但成為黃蜂主將，還打出生涯最佳成績，這真是黃蜂近年最有賺頭的交易。 美聯社

球家三少鮑爾真材實料 超乎預期的全能與成熟

要扭轉喬丹選秀眼光的評價，本季最重要的指標之一，無非本季探花小鮑爾(LaMelo Ball)的異軍突起。鮑爾三弟從高中時期砍過單場92分而聲名大噪，也被認為是兄弟當中天賦最高的。他卻沒有循大哥路線就讀UCLA，反而投奔海外職業聯賽。他在澳洲職籃的投籃命中率還不到四成，雖然其他方面表現不差，但外界對他鮑爾家怪異的投籃姿勢並不具信心，特別是看了他哥在NBA的不穩定表現。

黃蜂大膽選擇了小鮑爾，並搭配對的培養方針，不期望他立刻成為救世主，讓他從替補打起，成效不錯，這點跟哥哥的生涯立足點就不一樣了。他帶領著第二梯隊不斷製造攻守轉換的機會，充滿創意的傳球風格比起大哥鮑爾(Lonzo Ball)更為大膽，且高大的身材幫助他在同位置的對位上取得優勢。

小鮑爾有海外聯賽的經驗，幫助他在心態上的成長比帳面數據更重要。現在他除了在場上持續有風騷傳球的演出之外，他在洞悉球賽的觀察力、成熟度是高於預期的，籃板落點，抄截時機的判斷，都優於同屆新秀。

球爸太愛吹牛，害得球家兄弟被人認為「膨風水雞刣無肉」，不過黃蜂去年還是大膽選進球家三弟小鮑爾(左)，這個明智的決定與耐心的養成，很可能讓他們提早預約了本季的年度新人王！ 美聯社

在教練團、隊友與小鮑爾之間的磨合越來越順暢之後，教練團好比找到使用說明書似的，小鮑爾近五場被拔擢先發，場均22.6分6.6助攻6籃板。對決火箭一戰更創下史上最年輕單場投進七顆三分球。歷史上第三位新秀，除了七顆三分球，外帶至少十助攻的優異成績，更是史上第一位寫下生涯先發前五場合計達100分25籃板25助攻的新秀球員。

小鮑爾整個賽季至今出賽25場，14.2分6.2助攻5.9籃板1.4抄截，其中平均助攻，抄截皆為全隊最多。即便他的投籃穩定度與出手動作仍遭質疑，但鮑爾確實展現出他的進攻能力不容小覷，本人更是對他的投籃深具信心。相信教練團也不會在此時要求他改投籃姿勢，而去影響他的發展節奏。在大哥一度陷入被鵜鶘擺上貨架的交易疑雲之際，小弟小鮑爾卻在懷疑聲浪中，一步一步地綻露自己的才華，未來小鮑爾能成長到何種高度，值得拭目以待。

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