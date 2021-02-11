NBA／今日戰績表 湖人連三戰打OT都贏球
NBA今日戰績表
暴龍 137:115 巫師
老鷹 117:118 獨行俠
溜馬 94:104 籃網
黃蜂 114:130 灰熊
快艇 119:112 灰狼
鵜鶘 116:129 公牛
騎士 95:133 金塊
公鹿 124:125 太陽
雷霆 113:1144(OT) 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:30 暴龍 vs. 塞爾蒂克
08:30 熱火 vs. 火箭 (Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
09:00 溜馬 vs. 活塞
11:00 魔術 vs. 勇士 (緯來體育台 Live)
11:00 76人 vs. 拓荒者 (愛爾達體育1台Live、緯來體育台 D-Live)
NBA戰績排行
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