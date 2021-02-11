NBA／今日戰績表 湖人連三戰打OT都贏球

詹姆斯（LeBron James）在第四節剩下18.6秒轟進三分球，幫助湖人把比賽逼進延長，這是湖人連3場比賽加班打延長。類似前一場的翻版，湖人在延長賽最後先是靠著馬修斯（Wesley Matthew

2021-02-11 14:30