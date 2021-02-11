NBA／今日戰績表 湖人連三戰打OT都贏球

聯合新聞網 / 整理
湖人連兩場被雷霆逼到OT，也是連三戰加班，還好最後都贏球，倒是不知道詹皇會不會累阿！ 美聯社
湖人連兩場被雷霆逼到OT，也是連三戰加班，還好最後都贏球，倒是不知道詹皇會不會累阿！ 美聯社

NBA今日戰績表

暴龍 137:115 巫師

老鷹 117:118 獨行俠

溜馬 94:104 籃網

黃蜂 114:130 灰熊

快艇 119:112 灰狼

鵜鶘 116:129 公牛

騎士 95:133 金塊

公鹿 124:125 太陽

雷霆 113:1144(OT) 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 暴龍 vs. 塞爾蒂克

08:30 熱火 vs. 火箭 (Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

09:00 溜馬 vs. 活塞

11:00 魔術 vs. 勇士 (緯來體育台 Live)

11:00 76人 vs. 拓荒者 (愛爾達體育1台Live、緯來體育台 D-Live)

NBA戰績排行

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