NBA／讓馬刺輸球丟臉 教頭波波維奇：不帶柯瑞去奧運了

勇士隊今日靠著柯瑞(Stephen Curry)32分表現擊敗馬刺隊復仇成功,不過,此舉竟會讓他無法成為奧運國家隊一員嗎?

原來是勇士隊教頭柯爾(Steve Kerr)透露,身為美國男籃隊總教練也是馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)在輸球後傳訊給他,「本來考慮帶柯瑞去奧運,但由於他讓我太難堪了,所以現在他連門都沒有。」

看來這是一句重話,不過,看在柯爾眼中當然是一句玩笑話,畢竟柯爾也是美國男籃隊教練團成員之一,他了解波波維奇的個性,這句話代表波總對柯瑞太佩服了,奧運隊不選他還能有誰。

Kerr, with a chuckle, said Popovich had a message for him postgame: "He told me after the game that he had been considering Steph for the Olympic team, but he said after the way Steph embarrassed him tonight he's no longer in consideration." Ha.