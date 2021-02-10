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NBA／讓馬刺輸球丟臉 教頭波波維奇：不帶柯瑞去奧運了

聯合新聞網 / 綜合報導
對馬刺打太好，會導致柯瑞(右)無法入選美國男籃隊嗎？ 美聯社
對馬刺打太好，會導致柯瑞(右)無法入選美國男籃隊嗎？ 美聯社

勇士隊今日靠著柯瑞(Stephen Curry)32分表現擊敗馬刺隊復仇成功，不過，此舉竟會讓他無法成為奧運國家隊一員嗎？

原來是勇士隊教頭柯爾(Steve Kerr)透露，身為美國男籃隊總教練也是馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)在輸球後傳訊給他，「本來考慮帶柯瑞去奧運，但由於他讓我太難堪了，所以現在他連門都沒有。」

看來這是一句重話，不過，看在柯爾眼中當然是一句玩笑話，畢竟柯爾也是美國男籃隊教練團成員之一，他了解波波維奇的個性，這句話代表波總對柯瑞太佩服了，奧運隊不選他還能有誰。

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