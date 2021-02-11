牛轉乾坤新年到 公牛有望逆勢上揚

公牛本季勝率還不到五成，目前在東區排在十名開外，除了主將馬卡南（Lauri Markkanen）因肩傷將缺席二到四週，另外兩名主力也掛傷號，陣中還有球員因個人因素將無限期缺賽，加上最近一戰還輸給聯盟倒數第二的巫師，這支失落冠軍基因已久的球隊，最近看來實在不太走運。但迎來牛年，公牛確實有機會逆勢上揚。

公牛才在季前大動作地撤換制服組及總教練，所以說這是管理階層試車的第一季。籃球事務副總裁由原本的球團耆老帕克森（John Paxson），換成具國際球員背景的前金塊總管卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas），這位新科總裁據說在看了去年熱播的公牛王朝紀錄片《最後一舞》的前四集之後，就決定簽下隊史第一位非裔美國人總經理。來自76人的艾佛斯利（Marc Eversley），就此取代了在公牛待了超過20年的福爾曼（Gar Forman）。而在幾個月後，這兩人就把近五年都待在公牛教練體系的柏伊蘭（Jim Boylen）給炒了，換上雷霆前主帥唐諾文（Billy Donovan）。

從這簡單的回顧，可以明顯看出球團決定要排除之前沿用多年的老公牛體系，從外部引進與以往完全不同的管理及執教思維，來試著解決22年無冠的窘境。芝加哥的新舊球迷也確實在去年《最後一舞》的熱潮之後，對這支近三年無緣季後賽的公牛有著更多的期待和不耐。畢竟除了球衣之外，眼下這支公牛一點也不像當年的冠軍隊。

令人意外的是，管理三人組聯手之後，並沒有立刻大肆更動球隊的陣容。無論是補強還是拆解，在去年季後是一應俱無。當然這和目前公牛的薪資結構、球員合約走期及球員市場的狀況有關，所以公牛基本上只簽入老將天普（Garrett Temple），配合去年第四順位新秀威廉斯（Patrick Williams），加上簽下一個落選新秀多頓（Devon Dorton）。相對保守的操作，明顯是打算要先讓既有的陣容打完前半季，再看磨合及排名狀況決定下一步的交易。

然而，這樣的公牛開季並不順利，一開打就連吞三敗，靠著吃下軟柿子的巫師才開張，但接下來又是一波四連敗和三連敗，打完23場比賽之後，只以9勝14敗排在東區第十一。開幕戰的先發陣容打到現在，居然只剩三人還保持健康出賽，新秀中鋒卡特（Wendell Carter）和大前鋒馬卡南已經因傷脫離戰線，板凳席上的兩名主力也無法出戰，像波特（Otto Porter）已經掛傷連休四場，赫奇森（Chandler Hutchison）更確定將因為個人因素而持續無限期缺陣。至於一開始簽來試試手氣的多頓只打了一場不到十分鐘的比賽，目前已經不見人影。

主力中鋒卡特(中)在一月下旬大腿挫傷後至今都還不能上場，對公牛團隊戰力影響很大。 歐新社資料照片

乍看之下，這樣的公牛似乎甩不開傷病太多及陣容深度不足的困擾，即將重演上一季的失敗劇本。公牛真的能在牛年到來之後，打出一波過年的好行情嗎？

答案是可以期待的。因為公牛現在的狀況已經不能再糟了，既然已經走到谷底，接下來很有可能觸底反彈。公牛逆勢上揚的力道，靠的是意外的奇兵，改善的攻守，以及有利的賽程。

唐諾文過去在雷霆的五個球季勝率是驚人的60.8%，接掌公牛帥印後至今勝率不到4成。不過這是在傷兵累累的情況下，等主力球員都恢復健康後，公牛應該有機會快速爬升。 美聯社

首先，公牛負責內外線的兩大長人雖然受傷，然而新秀菜鳥威廉斯卻是愈打愈好，第一季就有場均10.5分的表現，加上又跳出個四年級生瓦倫汀（Denzel Valentine）補上空缺，最近打上先發就有單場20分的表現。瓦倫汀曾在生涯第二季就打破場均雙位數的天花板，並搶下先發位置，但隨後又沈寂下來，本季大有重新打出身價的氣勢，公牛也開始磨出極需要的陣容深度。

至於在攻守提昇的部份，公牛的防守效率一路從聯盟排名第26名往上爬到21名，漸漸把破敗已久的防線給建立起來，雖然還遠遠排不上前段班，但重攻輕守的毛病已經稍有改善。而負責進攻基本盤的第一主力拉文（Zach LaVine），目前正處在生涯最高的得分狀態，目前場均27.4分也在東區排名第3。配合主控懷特（Coby White）在第二年持續成長，公牛的攻守都有重點。

公牛二年級控衛懷特(右)本季助攻能力提升很多，若自身投籃穩定度能更加強，與拉文的搭配將更具威力。 美聯社

而公牛接下來的賽程相對好打，雖然會遇上快艇和76人等強隊，但未來12場比賽只有4場將面對勝率五成以上的球隊，光是鵜鶘就要打兩次，所以從主客觀條件來看，他們是有機會打出一波反彈的表現。

就算是敗給近況極糟的巫師，但從比賽的內容來看，公牛全場都保持著競爭力，面對發了怒要止敗的比爾（Bradley Beal），和這位目前聯盟的得分王對轟的拉文同樣拿下35分。到了最後讀秒階段，拉文更有機會靠一記切入追平比數，只可惜運氣差了一點，球硬是轉出了籃框，最後以四分見負。而公牛在過去14敗當中，就有9場輸分在4分以內，很多時候他們離贏球只差一步。

在拉文、懷特及威廉斯撐起公牛新三角的情況下，若是球隊真的在過年打出好成績，承接這樣的反彈氣勢，如果能夠等得到馬卡南和卡特兩大長人及時回歸，加上瓦倫汀、楊恩（Thaddeus Young）及天普等人提供的板凳深度，公牛是有可能在本季重返季後賽。

公牛想翻身，馬羊當先鋒！大前鋒馬卡南(右)和板凳前鋒楊恩(左)本季投籃手感都非常好，在攻守兩端也都有相當不錯的實力，可惜馬卡南近來又受傷，只能期待在他復出之前，球隊能穩住陣腳。 美聯社

上一次牛年（2009），公牛在過年前吞了五連敗，結果大年初一就開始三連勝，那年首度執教的戴尼格洛（Vinny Del Negro）靠著一年級菜鳥羅斯（Derrick Rose）加持，成功帶領公牛重返季後賽。至於再上一次牛年（1997），公牛硬是在除夕前終止了八連勝，跟著在過年期間重新開出七連勝長紅，那一季也拿下隊史次高的69勝以及第五座冠軍。

今年的公牛能不能靠著過去隊史在本命年的巧合運勢，成功地衝一波氣勢出來，確實沒人說得準。大多數專家還是不太看好這支傷兵滿營的年輕球隊，甚至很多人已經預期公牛開始準備交易，啟動另一波重建，市場上也盛傳他們打算用馬卡南去換鵜鶘的鮑爾（Lonzo），無論如何發展，這波牛年行情還是值得期待。

順道一提的是，公牛前總教練禪師傑克森（Phil Jackson）的生涯執教勝率，日前又重新拿下史上第一的位置，沒有復出執教的他會以七成○四的勝率奪回寶座，其原因當然是他的後輩們出現狀況。兩位先前超車成功的現役總教練在開季之後勝率下滑，目前六成八四的暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）和目前七成○一的勇士柯爾（Steve Kerr）又都落到禪師之後。進入牛年的公牛，能否不用再靠過去的老面孔和昔日榮光搏得媒體版面，就看這一批新一代的戰力能否逆勢打出成績了。