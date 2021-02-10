NBA／時隔一年半將重新在美上場 林書豪：感恩還能追夢

NBA G聯盟於台北時間明天凌晨零時開打，效力於聖克魯茲勇士隊的林書豪，就是擔綱首戰迎戰G聯盟引燃隊（NBA G League Ignite），這場比賽緯來體育台將做直播。

林書豪上次在美國出賽，是在2019年6月6日(台北時間)NBA總冠軍賽第三戰，代表暴龍對決勇士，上場51秒時間，之後去年疫情間轉戰CBA(大陸甲A聯賽)，直至明天將重新在美國比賽。

針對這場比賽，林書豪也在臉書上感性的下，「明天就是第一場比賽了，很興奮！感恩第十一個籃球賽季，還能在球場上追我的夢想。」

G聯盟與上季NBA復賽一樣，在奧蘭多進行隔離比賽，各隊進行15場季賽，將至台北時間3月7日結束。

林書豪在臉書粉絲團寫下：