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NBA／時隔一年半將重新在美上場 林書豪：感恩還能追夢

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪明天將在G聯盟首戰。 擷圖自林書豪臉書
林書豪明天將在G聯盟首戰。 擷圖自林書豪臉書

NBA G聯盟於台北時間明天凌晨零時開打，效力於聖克魯茲勇士隊的林書豪，就是擔綱首戰迎戰G聯盟引燃隊（NBA G League Ignite），這場比賽緯來體育台將做直播。

林書豪上次在美國出賽，是在2019年6月6日(台北時間)NBA總冠軍賽第三戰，代表暴龍對決勇士，上場51秒時間，之後去年疫情間轉戰CBA(大陸甲A聯賽)，直至明天將重新在美國比賽。

針對這場比賽，林書豪也在臉書上感性的下，「明天就是第一場比賽了，很興奮！感恩第十一個籃球賽季，還能在球場上追我的夢想。」

G聯盟與上季NBA復賽一樣，在奧蘭多進行隔離比賽，各隊進行15場季賽，將至台北時間3月7日結束。

林書豪在臉書粉絲團寫下：

明天就是第一場比賽了，很興奮！感恩第十一個籃球賽季，還能在球場上追我的夢想。

無論以後會怎樣，我都希望自己的經歷能鼓勵更多人去追求夢想。所以本賽季，我會繼續去年發起的三分心公益。每投進一個三分球，我會捐款給公益機構，去支持更多孩子完成夢想。希望可以把籃球帶給我的那份信念與愛繼續傳遞，通過“三分心”活動支持弱勢兒童與家庭，幫助孩子們看到生命更多的可能，成爲最好的自己。去年我的三分心公益支持了幾個公益項目，為許多地方的孩子們提供了教育資源，完善了圖書館，跟建設籃球場。後面還會有更多的細節與大家分享，也誠摯的邀請您一起，把愛帶給更多的孩子，為他們加油！

無論你目前是否還有未完成的願望，都希望大家能在這個追夢的過程裏找到快樂與滿足，也能夠把鼓勵跟力量帶給身邊有需要的人。#三分心 🏀

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