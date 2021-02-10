NBA／今日戰績表 爵士宰綠衫軍拉出5連勝保住西區龍頭
NBA今日戰績表
籃網 111:122 活塞
尼克 96:98 熱火
火箭 101:130 鵜鶘
勇士 114:91馬刺
魔術 97:1106 拓荒者
塞爾蒂克 108:122 爵士
76人 119:111 國王
拓荒者 (延期) 黃蜂
巫師 97:119 黃蜂
爵士 103:95 溜馬
熱火 109:103 尼克
塞爾蒂克 91:100 太陽
國王 113:110 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 暴龍 vs. 巫師
08:30 老鷹 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 溜馬 vs. 籃網(Eleven Sports 1)
09:00 黃蜂 vs. 灰熊
09:00 快艇 vs. 灰狼
10:00 鵜鶘 vs. 公牛
10:00 騎士 vs. 金塊
11:00 公鹿 vs. 太陽(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 雷霆 vs. 湖人(Eleven Sports 1)
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