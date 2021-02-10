NBA／今日戰績表 爵士宰綠衫軍拉出5連勝保住西區龍頭

不擅打客場比賽的76人，今天作客面對近況出色的國王，雙方一路僵持到第四節，76人殺出一波關鍵的15比5攻勢，一舉擺脫國王的糾纏，最終以119比111拿下2連勝，同時也終結國王的4連勝。 76人全

2021-02-10 14:30