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NBA／今日戰績表 爵士宰綠衫軍拉出5連勝保住西區龍頭

聯合新聞網 / 整理
爵士隊米契爾(左)進攻。 路透
爵士隊米契爾(左)進攻。 路透

NBA今日戰績表

籃網 111:122 活塞

尼克 96:98 熱火

火箭 101:130 鵜鶘

勇士 114:91馬刺

魔術 97:1106 拓荒者

塞爾蒂克 108:122 爵士

76人 119:111 國王

拓荒者 (延期) 黃蜂

巫師 97:119 黃蜂

爵士 103:95 溜馬

熱火 109:103 尼克

塞爾蒂克 91:100 太陽

國王 113:110 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 暴龍 vs. 巫師

08:30 老鷹 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 溜馬 vs. 籃網(Eleven Sports 1)

09:00 黃蜂 vs. 灰熊

09:00 快艇 vs. 灰狼

10:00 鵜鶘 vs. 公牛

10:00 騎士 vs. 金塊

11:00 公鹿 vs. 太陽(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 雷霆 vs. 湖人(Eleven Sports 1)

NBA戰績排行

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