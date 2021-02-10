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NBA／Kobe墜機報告出爐 駕駛違規超速飛入雲層釀禍
去年一場直升機墜機意外，讓NBA傳奇球星布萊恩等人因此喪命，調查報告在事發逾1年後出爐，將事故主因歸咎於駕駛違規超速飛入雲層。
前美國職籃NBA洛杉磯湖人球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）和他13歲的女兒吉安娜（Gianna），及其他7人搭乘的直升機，在去年1月墜毀於洛杉磯近郊山區，機上人員全部罹難。
美國國家運輸安全委員會（NationalTransportation Safety Board, NTSB）今天引述調查報告，指失事直升機的駕駛左巴揚（Ara Zobayan）「錯誤決定」。NTSB表示，天氣狀況與針對惡劣環境的飛行訓練不一致，讓駕駛「空間迷向且失去（對直升機的）控制」。
NTSB也引述調查報告，指左巴揚「可能迫於壓力」才決定做那次的飛行。
NTSB表示，左巴揚告訴飛航管制，他駕駛的直升機正在爬升，準備穿過雲層，但實際上那架直升機當時正在下降，隨後直升機就撞上加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）的一座山丘。
41歲的布萊恩，生涯都在湖人度過，曾18次獲選參加明星賽，他和女兒及其他人一同喪生的消息，讓全世界球迷陷入一片震驚與悲痛。
NTSB稱失事直升機所屬的島嶼快航直升機公司（Island Express Helicopters）「對其安全管理流程的審查與監督不足」。這家公司未立即對此做出回應。
NTSB主席蘇瓦特（Robert Sumwalt）表示，左巴揚不應該飛進雲層中。
他說：「很不幸的，我們不斷看到相同的問題出現，讓經驗豐富的駕駛做出錯誤決定而造成失事。那名駕駛如果不屈服於惡劣氣候飛行的自我壓力下，這件事故很可能就不會發生。」
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