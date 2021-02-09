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NBA／傳快艇想換來羅瑞 19年奪冠班底在洛城聚首？

聯合新聞網 / 綜合報導
剩餘一年合約的羅瑞（Kyle Lowry），若被交易至快艇，有望再次與雷納德（Kawhi Leonard）一同攜手奮戰。 路透社。
剩餘一年合約的羅瑞（Kyle Lowry），若被交易至快艇，有望再次與雷納德（Kawhi Leonard）一同攜手奮戰。 路透社。

本季暴龍僅有10勝13負的戰績，位居東部第9，似乎已漸漸退出奪冠行列，而根據《Bleacher Report》記者費雪(Jake Fischer)報導，暴龍恐會將剩下最後一年合約的控球後衛羅瑞（Kyle Lowry）換到爭冠球隊，以換取未來年輕資產。

費雪引用一位東區總管的聲明，表示暴龍正試圖將羅瑞交易至西區球隊，最有可能與快艇做出交易，「快艇已經宣告將威廉斯（Lou Williams）、貝佛利（Patrick Beverley）擺上交易檯，快艇也有意尋找頂級後衛，若將羅瑞納入麾下後，有望衝擊西區版圖。」

費雪表示，除了威廉斯及貝佛利外，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）、卡本蓋勒(Mfiondu Kabengele)也是籌碼，不但能平衡薪資外，也能補足暴龍禁區深度不足的問題。

擁有雙巨頭雷納德（Kawhi Leonard）以及喬治(Paul George)的快艇，加入擁有豐富經驗的羅瑞勢必能穩定軍心，此外，羅瑞更是曾與雷納德、伊巴卡(Serge Ibaka)一同拿下總冠軍，默契自然不在話下，而本季羅瑞仍然有著平均17.0分、6.7助攻及5.7籃板，生涯三分線命中率達到3成6，可望成為雙巨投後的第三得分點。

薪資 東區

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