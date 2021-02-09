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NBA／湯普森31歲生日有好消息 傷勢取得重大進展

聯合新聞網 / 綜合報導
根據外媒報導，勇士後衛湯普森(Klay Thompson)今(9)日迎來31歲生日，在場邊也被發現脫下了保護靴，在傷勢復原上取得重大進展。 美聯社。
根據外媒報導，勇士後衛湯普森(Klay Thompson)今(9)日迎來31歲生日，在場邊也被發現脫下了保護靴，在傷勢復原上取得重大進展。 美聯社。

勇士後衛湯普森(Klay Thompson)去年遭遇阿基里斯腱撕裂傷勢，至今仍未從事籃球相關訓練，而根據外媒報導，湯普森今(9)日迎來31歲生日，在場邊也被發現脫下了保護靴，在傷勢復原上取得重大進展。

勇士總教練柯爾(Steve Kerr)也難掩興奮道：「我不知道他恢復得如何，但這(脫下保護靴)絕對是個里程碑。」，而報導也指出，因為手術後的癒合過程中小腿肌肉容易萎縮，未來湯普森也將著重在腿部訓練上。

過去兩年，湯普森可說是度過極其艱難的日子，在2019年總冠軍賽上遭遇前十字韌帶撕裂後，又在本季訓練營中重挫阿基里斯腱，讓湯普森的回歸時程再次受到阻礙。

在湯普森缺陣的情況下，好搭檔柯瑞(Stephen Curry)撐起進攻任務，平均每場可攻下29.4分、6.1助攻及5.4籃板，帶領勇士打出12勝11負，位於西區第八的位置。

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