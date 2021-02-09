NBA／反對貴古賤今 賈奈特：現代後衛會弄斷你的十字韌帶
「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）在場上充滿激情，職業生涯以剽悍及強硬為著稱，但接受專訪談到過去與現代球風有何不同時，賈奈特卻與其他貴古賤今的老球員持反對意見，認為20年前的後衛無法在這世代生存。
賈奈特談論了過去與現在球員的風格時，表示目前球風明顯是在另一個層次上，更是大力稱讚了現在球員的身體素質，「我不認為20年前的球員能在這個世代打好比賽，現在的NBA要求你能從一個底角繞過去另一個底角，然後急停跳投三分球，我希望你能做到10次，讓我看看你有多累，而這世代的球員卻得48分鐘都這麼做。」
賈奈特生涯入選9次NBA防守第一隊，更曾拿下最佳防守球員的榮譽，而賈奈特也承認，聯盟自從取消「Hand Check」規則後，球員在防守上愈來愈有壓力，另外賈奈特也提到，一些頂級後衛如柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)及里拉德（Damian Lillard）帶來了劃時代的打法，創造了後衛的黃金世代。
「我不曉得二、三十年前的後衛是否能生存在這個時代，現代球員有創造性、有競爭力且更火爆，他們會把你晃倒，弄斷你的十字韌帶，現在NBA比賽情勢大好。」
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