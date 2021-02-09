NBA／為何棄CBA高薪屈就發展聯盟 林書豪這麼說

為了重返NBA，林書豪加入發展聯盟球隊聖塔克魯茲，也正積極備戰後天舉行的開幕戰，今(9)日林書豪接受訪問，透露許多球隊仍對他的健康狀況有些疑慮，影響了簽約意願。

林書豪接受知名記者查拉尼亞（Shams Charania）專訪時表示，認為自己已被排除在NBA雷達上，「我非常清楚自己在自由市場沒有價值，除非我得證明自己，否則不可能拿到NBA合約。」

Jeremy Lin (@JLin7) passed on significant offers in China to pursue NBA return through G League which begins Wednesday, says in @Stadium sitdown: “People think I’m crazy. There are definitely thoughts and fears I’ll always have to fight.” Also: Lessons from Linsanity. pic.twitter.com/eJ5djUxfn7 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2021

2017年林書豪代表籃網出賽，開幕戰便遭遇右膝髕股韌帶撕裂傷勢，從此失去了速度以及爆發力，健康狀況也影響了各隊簽下林書豪的意願，「我已經連續兩個賽季保持健康，但很多球隊仍對我的健康有疑慮，也讓我決定必須要到發展聯盟打球。」

放棄在CBA的高薪而加入發展聯盟，林書豪重返NBA的意志相當堅定：「身旁的人一定都覺得我瘋了，沒有回到中國成為球隊主力以及看板球星，事實上這是我一生當中做過最艱難的決定，甚至讓我思考了4個月之多。」