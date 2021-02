NBA／為何棄CBA高薪屈就發展聯盟 林書豪這麼說

為了重返NBA,林書豪加入發展聯盟球隊聖塔克魯茲,也正積極備戰後天舉行的開幕戰,今(9)日林書豪接受訪問,透露許多球隊仍對他的健康狀況有些疑慮,影響了簽約意願。

林書豪接受知名記者查拉尼亞(Shams Charania)專訪時表示,認為自己已被排除在NBA雷達上,「我非常清楚自己在自由市場沒有價值,除非我得證明自己,否則不可能拿到NBA合約。」

Jeremy Lin (@JLin7) passed on significant offers in China to pursue NBA return through G League which begins Wednesday, says in @Stadium sitdown: “People think I’m crazy. There are definitely thoughts and fears I’ll always have to fight.” Also: Lessons from Linsanity. pic.twitter.com/eJ5djUxfn7