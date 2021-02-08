中職／天母球場完工日期未定 官辦熱身賽不納入

中華職棒聯盟今天公布20場官辦熱身賽賽程表，納入4座球場，而今年首採人工草皮的天母球場，有球隊也想納入官辦熱身賽，但因完工時程仍有不確定性，並未排進官辦熱身賽。

味全龍隊今年升上一軍，使用天母球場為主戰場，今年共排31場比賽，先前聯盟邀請5隊教頭探勘場地，感受人工草皮與天然草皮球彈跳的差異，也將協調各隊安排熱身賽，若官辦熱身賽來不及，就安排自辦熱身賽。

聯盟今天公布官辦熱身賽程表，從2月26日進行到3月10日，每隊各打8場、合計20場，斗六進行6場、嘉義2場、台南4場、澄清湖8場。

聯盟表示，球隊有想要列入天母球場進行官辦熱身賽，但完工日期不確定，不敢直接租借，但已排定將有自辦賽。

天母球場內部仍在施工，將在進度告一段落後，安排各隊進行測試賽，龍隊總教練葉君璋先前在開訓日上表示，目前已確定的比賽日期是3月11日和12日，但預計3月初就會安排賽事，若球場進度OK就會比較早。