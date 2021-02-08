SBL／又是米勒！台啤洋將再奪月MVP
去年底已經拿過SBL單月MVP的洋將米勒（JD Miller），農曆年前再添一座個人獎，他以1月場均16.5分、11.2籃板、2.8助攻的表現，成為第18季SBL的1月MVP得主。
米勒已拿過兩次單周最佳球員，對單月MVP也不陌生；台啤上半季打下20戰全勝的完美戰績，讓米勒「背靠背」拿下月MVP。
「第二次獲獎，這是很好的感覺，但賽季還很長，還是會專注在比賽的勝利。」米勒提到，台啤現在是各隊目標，下半季肯定要持續努力。
台啤上周四開始放假，下周才收工，不過米勒因新冠肺炎疫情無法返美，目前也沒「走春」計劃；他透露除了自主訓練，電動就是農曆年期間宅在宿舍的好夥伴。
第一次來台的米勒，對農曆新年沒太多概念，不過球隊放假前去KTV歡唱，人人都領到紅包，讓他感受有別美國的過節文化。
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