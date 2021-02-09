拿史密斯換羅斯 尼克這盤棋用意何在？

「風城玫瑰」羅斯被底特律活塞交易到紐約尼克，玫瑰將與前公牛教練錫伯杜在紐約重逢，曾經的公牛黃金拍檔，羅斯+錫伯杜率領公牛打出顛峰輝煌，風城攻瑰MVP故事再次燃燒。那是2011年故事，羅斯成為史上最年輕年度MVP，公牛也成為東區一霸，儘管最終羅斯膝蓋幾度重創，經歷三次大手術，羅斯早已失去昔日鋒芒。

錫伯杜+羅斯依舊被視為戰績、戰力保證，錫伯杜的固執+防守+堅持，羅斯無所不能衝擊力+帶動性，還是賺人熱淚，許多人充滿期待。

33歲羅斯已經不再是10年前健康風城玫瑰，儘管今年球季在活塞扛替補，羅斯還能打出場均14.2分、4.2助攻高效值，但昨日玫瑰早已幻滅。不管是對活塞還是尼克，這筆交易並不重要，目的只有賺賺媒體版面、網各聲量和球迷感情。

羅斯(左)的身手大不如前，但他還能在場上打球就是很好的勵志故事，偶有佳作時可以讓人喝上一碗溫暖的心靈雞湯。 美聯社

尼克只花一個2021次輪籤+失去輪換角色後衛史密斯，從活塞換來羅斯，東區墊底活塞沒有什麼損失，反正已經爛到底，拿一個次輪籤聊勝於無。

尼克真的也不需要羅斯，羅斯能提供的就是經驗、板凳火力和改變比賽節奏，但尼克板凳早已人滿為患。場均13.3分巴克斯為板凳第一殺手，三分球命中率4成4，瑞佛斯做為板凳主要替補控球，非常稱職，年輕高大控球尼利基納已失去位置。

22歲尼克菜鳥後衛奎克立一個人板凳出發打出味道，場均輸出12.4分，三分球命中率3成7，替補功能、改變比賽節奏很有一手。尼克先發後場由裴頓搭巴瑞特，組合還算OK，尼克換來羅斯，有人就會沒球打。

菜鳥後衛奎克立(中)是尼克目前重點栽培的球員，他近來手感好時很有林來瘋當年在尼克的味道。 美聯社

尼克目前11勝14敗，勝率4成4不盡理想，但還是搶到東區第八，紐約有機會力拚季後賽，錫伯杜掌尼克兵符第一季，他的防守、紀律、要求確實改變尼克，尼克場均失分103.8，聯盟排第一，防守效率值排名第八，防守非常出色。但尼克得分同樣不濟，場均得分102.7，排名30隊墊底。

尼克需要的是進攻、得分，尼克更需要的是場均20分輸出後場球員或側翼小前鋒。回到現實，羅斯早已失去這樣得分能力和持續力。尼克確實很有機會在今年重返季後賽，尼克賭羅斯一把，沒有吃虧。史密斯在尼克早已失去輪換位置，次輪籤對年輕球員為主的尼克意義不大。

史密斯在NBA生涯的第4個球季至今僅出賽3場，場均3分，完全不像是曾經在灌籃大賽拿過滿分的球員，或許離開尼約能讓他的生涯出現轉機。 歐新社資料照片

紐約下這盤棋作用當然有，但實在有限，羅斯能帶給尼克的貢獻，板登後衛巴克斯、瑞佛斯都做得不差，羅斯+錫伯杜重逢最多就是炒炒新聞，創造關注，羅斯既非紐約救世主，更不是尼克未來。尼克好不容易今年球季找回防守，團隊找到信心和方向，球隊逐漸健康，羅斯能否成為尼克帶隊老馬，成為年輕球員學習典範和領袖，變數很多。

以團隊來看，尼克不缺羅斯這樣的老經驗後衛和識途老馬。從未來建隊看，尼克必須給年輕菜鳥和中生代球員更大發揮空間。就進攻得分去看，尼克現在需要一個真正帶隊球星，尼克應該要保留薪資空間，磨練新人和中生代，不該把有限資源和手中籌碼砸在羅斯身上。

我並不看好尼克下這步棋，媒體炒完新聞，球迷蹭完熱度，情感四溢，尼克還得回到現實，期待年輕人和菜鳥快快成長。祝福尼克，希望羅斯快樂，這是很棒很感人的故事。