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NBA／今日戰績表 湖人詹皇攻33分二度延長勝活塞

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯(中)對判罰不滿。 法新社
詹姆斯(中)對判罰不滿。 法新社

NBA今日戰績表

拓荒者 99:110 尼克

金塊 114:119 國王

公牛 118:92 魔術

籃網 108:124 76人

暴龍 121:132 老鷹

公鹿 124:99 騎士

馬刺 111:106 火箭

灰狼 118:120 雷霆

勇士 132:134 獨行俠

灰熊 109:118 鵜鶘

活塞 129:135(2OT) 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

延期 拓荒者 vs. 黃蜂

02:00 巫師 vs. 黃蜂

02:00 爵士 vs. 溜馬(愛爾達體育1台)

02:00 熱火 vs. 尼克

03:00 塞爾蒂克 vs. 太陽

04:00 國王 vs. 快艇 -

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