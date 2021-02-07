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NBA／今日戰績表 湖人詹皇攻33分二度延長勝活塞
NBA今日戰績表
拓荒者 99:110 尼克
金塊 114:119 國王
公牛 118:92 魔術
籃網 108:124 76人
暴龍 121:132 老鷹
公鹿 124:99 騎士
灰狼 118:120 雷霆
勇士 132:134 獨行俠
灰熊 109:118 鵜鶘
活塞 129:135(2OT) 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
延期 拓荒者 vs. 黃蜂
02:00 巫師 vs. 黃蜂
02:00 爵士 vs. 溜馬(愛爾達體育1台)
02:00 熱火 vs. 尼克
03:00 塞爾蒂克 vs. 太陽
04:00 國王 vs. 快艇 -
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