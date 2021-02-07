NBA／今日戰績表 湖人詹皇攻33分二度延長勝活塞

杜蘭特（Kevin Durant）因聯盟健康安全協議缺陣，厄文（Kyrie Irving）也因傷未上場，獨挑大樑的哈登（James Harden）雖然繳出26分10助攻8籃板的全能數據，但籃網第三節遭到76人痛擊，落後分差擴大，最終仍是以108比124吞下2連敗。

2021-02-07 11:49