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NBA／湯普森不在 格林：我現在只能吼其他年輕人

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）日前在《NBC》廣播節目中出席，表示自己在因傷缺席的2個球季間，格林（Draymond Green）必須找到其他新人來「吼」。 歐新社
勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）日前在《NBC》廣播節目中出席，表示自己在因傷缺席的2個球季間，格林（Draymond Green）必須找到其他新人來「吼」。 歐新社

勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）日前在《NBC》廣播節目中出席，表示自己在因傷缺席的2個球季間，格林（Draymond Green）必須找到其他新人來「吼」。

格林年初交戰國王時就被鏡頭捕捉不滿隊友跑位，朝著隊友又叫又跳的畫面，還被主播調侃，「他這輩子都沒跳這麼高過。」

格林對此表示，「事實是，過去幾年人們並不知道我和Klay其實是陣中的年輕人，其他人都比我還老，他們不會聽我的，所以我唯一能吼的隊友只剩Klay了。」

格林也打趣道，「現在又比當時多了幾位我能吼年輕人，而且Klay現在是老人了，不能再吼他。」

事實上湯普森還比格林大一個月，但這一個月的差距並沒有阻止這幾年格林對他的大聲喝斥，他的個性更像是隨遇而安，想讓人與人的相處變得更簡單點，不過兩人卻沒因此翻臉，顯示隊友間的好感情，或是說已經習慣了這種相處模式。

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