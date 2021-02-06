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NBA／今日戰績表 綠衫軍華克關鍵跳投擊破快艇

聯合新聞網 / 整理
華克在讀秒階段的關鍵跳投，助綠衫軍鎖定勝局擊沉快艇，也是一場16分落後逆轉秀。 美聯社
華克在讀秒階段的關鍵跳投，助綠衫軍鎖定勝局擊沉快艇，也是一場16分落後逆轉秀。 美聯社

NBA今日戰績表

鵜鶘 114:113 溜馬

公牛 119:123 魔術

暴龍 123:117 籃網

公鹿 123:105 騎士

爵士 138:121 黃蜂

巫師 95:122 熱火

灰狼 106:103 雷霆

活塞 92:109 太陽

塞爾蒂克 119:115 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

02:00 拓荒者 vs. 尼克

06:00 金塊 vs. 國王

08:00 公牛 vs. 魔術

09:00 暴龍 vs. 老鷹

09:00 公鹿 vs. 騎士

09:00 馬刺 vs. 火箭

09:00 籃網 vs. 76人 (緯來體育台)

09:00 灰狼 vs. 雷霆

09:30 勇士 vs. 獨行俠 (ELTA1)

10:00 灰熊 vs. 鵜鶘

11:00 活塞 vs. 湖人 (緯來體育台D-Live)

NBA戰績排行

火箭

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