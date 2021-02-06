NBA／今日戰績表 綠衫軍華克關鍵跳投擊破快艇

疫情時代下病毒擾亂NBA比賽狀況不難預見，今天（6號）的籃網與暴龍之戰上就出現混亂狀況，杜蘭特（Kevin Durant）一度傳因接觸可能感染者無法出賽，卻在首節後段上場，但第3節時又被緊急換下且請離

2021-02-06 12:45