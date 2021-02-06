NBA／今日戰績表 綠衫軍華克關鍵跳投擊破快艇
NBA今日戰績表
鵜鶘 114:113 溜馬
公牛 119:123 魔術
暴龍 123:117 籃網
公鹿 123:105 騎士
爵士 138:121 黃蜂
巫師 95:122 熱火
灰狼 106:103 雷霆
活塞 92:109 太陽
塞爾蒂克 119:115 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
02:00 拓荒者 vs. 尼克
06:00 金塊 vs. 國王
08:00 公牛 vs. 魔術
09:00 暴龍 vs. 老鷹
09:00 公鹿 vs. 騎士
09:00 馬刺 vs. 火箭
09:00 籃網 vs. 76人 (緯來體育台)
09:00 灰狼 vs. 雷霆
09:30 勇士 vs. 獨行俠 (ELTA1)
10:00 灰熊 vs. 鵜鶘
11:00 活塞 vs. 湖人 (緯來體育台D-Live)
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